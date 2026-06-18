La Secretaría de Cultura prepara una agenda especial que une la emoción del futbol con la riqueza histórica y artística del país durante el Mundial Social.

Museos, zonas arqueológicas, danza, teatro y música forman parte de las actividades que buscan mostrar la identidad cultural de México al mundo.

Mientras la pasión deportiva reúne a miles de visitantes en México, la cultura nacional toma protagonismo con una programación especial que busca mostrar la diversidad, historia y creatividad del país. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lanzó una serie de actividades que integran arte, patrimonio y experiencias culturales dentro del marco del Mundial Social.

La iniciativa contempla recorridos por museos, presentaciones artísticas, actividades en espacios históricos y experiencias arqueológicas diseñadas para que aficionados mexicanos y extranjeros conozcan otras expresiones de la identidad nacional más allá del futbol.

Como parte de esta programación, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) impulsaron una nueva edición de la Noche de Museos Mundialista, con actividades especiales para acercar al público a los recintos culturales.

Uno de los principales atractivos son las Rutas por el Muralismo Mexicano, una serie de recorridos dedicados a uno de los movimientos artísticos más importantes del país.

Las rutas incluyen visitas al Colegio de San Ildefonso, el Museo Mural Diego Rivera y la Sala de Arte Público Siqueiros, con opciones en español e inglés para recibir a visitantes nacionales y extranjeros.

El llamado Jardín Mundial, espacio temporal creado para esta celebración deportiva, ofrecerá una cartelera con propuestas escénicas que incluyen conciertos, danza y teatro.

Entre las actividades destacan presentaciones del ciclo Jazz INBAL, además de espectáculos corales y propuestas de compañías de danza que abordan temas relacionados con las raíces históricas y culturales de México.

En el ámbito teatral, el público podrá disfrutar de montajes clásicos y propuestas visuales como obras itinerantes con elementos de gran formato que recorrerán los espacios escénicos.

El INAH también preparó experiencias especiales en zonas arqueológicas del país, donde los visitantes podrán observar la relación entre arquitectura, astronomía y cosmovisión de las antiguas civilizaciones mexicanas.

Entre las actividades se encuentran recorridos al amanecer y al atardecer en sitios históricos como Xochicalco, Tula y Cuicuilco, donde la luz natural permite apreciar la planeación y simbolismo de estos espacios.

Además, habrá travesías arqueológicas y visitas guiadas en zonas como Cantona, Xochicalco y Boca de Potrerillos, con recorridos que conectan el pasado con el presente.

La programación también incorpora actividades relacionadas con la memoria deportiva y cultural de México, incluyendo exposiciones sobre la historia de los mundiales, la relación entre el deporte y la sociedad, así como muestras con objetos representativos del futbol nacional.

Entre los espacios participantes se encuentran recintos culturales como el Museo Nacional de Culturas Populares, la Biblioteca de México y el Complejo Cultural Los Pinos.

Además, el Centro Cultural Helénico presenta una propuesta de improvisación teatral inspirada en el ambiente futbolístico, donde el público participa en una competencia escénica llena de creatividad.

Con esta agenda cultural, las autoridades buscan que la celebración deportiva también sea una oportunidad para compartir la memoria histórica, las tradiciones y las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio mexicano.

La combinación de futbol y cultura convierte al Mundial Social en una plataforma para que visitantes nacionales e internacionales descubran la riqueza cultural de México a través de experiencias únicas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas