El reconocido historiador italiano Carlo Ginzburg falleció a los 87 años dejando un legado fundamental en la historiografía mundial. Su trabajo impulsó la microhistoria y cambió la manera de estudiar la vida cotidiana de personas comunes en otras épocas.

Roma, Italia.- El mundo académico despide a Carlo Ginzburg, uno de los historiadores más influyentes del siglo XX y XXI, quien murió a los 87 años dejando una trayectoria marcada por investigaciones que transformaron la forma de analizar la historia.

Ginzburg fue reconocido como uno de los principales impulsores de la microhistoria, una corriente que propone estudiar acontecimientos pequeños, individuos poco conocidos y documentos olvidados para comprender procesos sociales más amplios.

Su obra permitió mirar el pasado desde la perspectiva de personas que durante siglos quedaron fuera de los grandes relatos históricos.

El mayor reconocimiento internacional de Ginzburg llegó en 1976 con la publicación de El queso y los gusanos, libro en el que reconstruyó la vida de Domenico Scandella, conocido como Menocchio, un molinero italiano del siglo XVI acusado de herejía por la Inquisición.

A través de la historia de este personaje, el historiador logró revelar aspectos de la cultura popular, las creencias y la forma de pensar de una época, convirtiendo un caso individual en una ventana para comprender estructuras sociales más profundas.

Nacido en Turín, Italia, en 1939, Carlo Ginzburg desarrolló una destacada carrera académica y fue profesor en instituciones de gran prestigio.

Formó parte de la comunidad académica de la Scuola Normale Superiore y también impartió clases en universidades internacionales como Harvard University, Yale University, Princeton University y University of California, Los Angeles.

Su trabajo estuvo relacionado con el Renacimiento, la historia moderna europea, el arte y la literatura.

Hijo de la escritora Natalia Ginzburg y del intelectual Leone Ginzburg, Carlo creció rodeado de libros e ideas que marcaron su formación.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran Los benandanti, Mitos, emblemas e indicios, Ojazos de madera y Una historia sin final.

Su método de investigación, basado en encontrar grandes significados en pequeños rastros históricos, abrió nuevas rutas para generaciones de historiadores.

La muerte de Carlo Ginzburg representa una pérdida importante para el mundo de las humanidades. Su legado permanece en una disciplina que aprendió a observar la historia desde otros ángulos: no solo desde reyes, guerras o grandes acontecimientos, sino también desde las historias de personas comunes que dejaron pequeñas huellas del pasado.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas