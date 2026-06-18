La compañía mexicana Danza Visual presentará una puesta en escena multidisciplinaria que fusiona movimiento, canto y piano para reinterpretar la obra de Johannes Brahms desde una mirada contemporánea.

El espectáculo busca crear una conexión emocional con el público a través de una experiencia cercana y sensorial dentro de la Sala Principal del recinto cultural.

El Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas a una propuesta escénica donde la danza, la ópera y la música clásica dialogan en un mismo espacio. Noyollo Opus 52, producción de Danza Visual, A.C., llegará el próximo 14 de julio como parte de la Temporada de Danza 80 Movimientos, con una presentación que promete transformar la manera en que el público vive las artes escénicas.

La obra toma como punto de partida los valses de Johannes Brahms y los convierte en una creación contemporánea que explora emociones como el amor, la conexión humana y la empatía, mediante una combinación de lenguajes artísticos que rompen con los formatos tradicionales.

La propuesta plantea una relación más cercana entre intérpretes y espectadores, eliminando algunas barreras habituales del teatro para generar una atmósfera más íntima.

En escena participarán siete bailarines, cuatro cantantes y dos pianistas, quienes desarrollarán un diálogo en vivo entre cuerpo, voz y música, creando una narrativa basada en la sensibilidad y la interacción artística.

La coreografía y dirección escénica están a cargo de Fernando Melo, creador de origen brasileño con trayectoria internacional en compañías y proyectos de Europa, América y Asia. Su trabajo se ha desarrollado en espacios relacionados con la danza, la ópera y el cine.

Danza Visual apuesta por la innovación escénica

Fundada en 2009 por Patricia Marín, Danza Visual se ha consolidado como una compañía mexicana enfocada en la creación multidisciplinaria, integrando investigación, producción y nuevas formas de expresión dentro de las artes escénicas.

La dirección de la obra también cuenta con la participación de Patricia y Rogelio Marín, quienes impulsan una propuesta donde distintas disciplinas convergen para ofrecer nuevas experiencias al público.

Con este montaje, la compañía busca fortalecer el vínculo entre la creación contemporánea y los grandes clásicos musicales, acercando obras reconocidas desde una perspectiva actual.

La función de Noyollo Opus 52 se realizará el martes 14 de julio a las 20:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con apoyo del Estímulo Fiscal EFIARTES.

Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto cultural y mediante plataformas autorizadas de venta.

La producción forma parte de la programación que busca acercar al público mexicano propuestas innovadoras donde la música, la danza y la interpretación escénica se unen para crear nuevas formas de contar historias.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas