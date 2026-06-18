El rey de España sostendrá un encuentro oficial con la presidenta mexicana en Palacio Nacional como parte de una agenda enfocada en fortalecer la relación bilateral entre ambos países. La visita del monarca coincidirá con su presencia en el Mundial 2026 durante el partido de la selección española en Guadalajara.

El rey Felipe VI de España visitará México la próxima semana y tendrá una reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, en un encuentro que marcará un nuevo capítulo en la relación diplomática entre ambas naciones.

La cita está programada para el jueves 25 de junio en Palacio Nacional, un día antes de que el monarca acuda al partido del Mundial 2026 entre España y Uruguay, programado en Guadalajara.

Durante su visita, Felipe VI estará acompañado por integrantes del Gobierno español, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

De acuerdo con información de la Casa Real española, el viaje responde al objetivo de reforzar los vínculos entre México y España, en un momento en el que ambos gobiernos buscan mantener canales de diálogo y cooperación en distintos ámbitos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los preparativos de la reunión estaban en proceso y destacó que el encuentro formará parte de la agenda institucional durante la estancia del monarca en territorio mexicano.

La visita tiene como marco la celebración del Mundial 2026, evento deportivo que reunirá a miles de aficionados internacionales y que también ha abierto espacios para fortalecer relaciones culturales, económicas y diplomáticas.

La invitación para que Felipe VI viajara a México fue enviada meses atrás por la mandataria mexicana, quien señaló que la presencia del rey representaba una oportunidad para recordar los lazos históricos entre ambos países, marcados por la lengua, la cultura y una relación construida durante generaciones.

España y México mantienen una relación estratégica con intercambio constante en áreas como comercio, turismo, educación y cooperación institucional.

En años recientes, la relación bilateral también estuvo marcada por debates históricos relacionados con el periodo de la Conquista y la memoria compartida entre ambos pueblos.

Felipe VI reconoció anteriormente que durante la colonización existieron episodios de abuso y controversias éticas, declaraciones que se dieron en medio de una etapa de reflexión sobre la historia común entre México y España.

La visita del monarca español combinará actividades diplomáticas con su participación en uno de los eventos deportivos más importantes del año, al acompañar el debut de España en territorio mexicano dentro del torneo internacional.

El encuentro con Sheinbaum será uno de los actos centrales de su estancia y buscará proyectar una imagen de cooperación entre dos países unidos por fuertes vínculos históricos y culturales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas