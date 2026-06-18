El Departamento de Justicia de Estados Unidos alista una nueva etapa en su estrategia migratoria con más procesos para revocar ciudadanías obtenidas mediante presunto fraude. La administración Trump prevé aumentar de manera significativa los casos llevados ante tribunales federales.

La administración del presidente Donald Trump intensificó su estrategia migratoria con una medida que podría impactar a cientos de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos: la revisión y presentación de nuevos procesos para retirar la ciudadanía a personas que, según las autoridades, pudieron haberla obtenido de manera irregular.

El Departamento de Justicia estadounidense trabaja en la preparación de al menos 250 casos de revocación de ciudadanía para los próximos meses, una cifra que representa un incremento considerable frente al historial registrado en años anteriores.

Funcionarios del Departamento de Justicia informaron que diversas áreas legales han comenzado a colaborar en la revisión de casos, incluyendo abogados de divisiones civiles y equipos especializados en investigaciones de fraude.

La estrategia busca identificar situaciones donde existan posibles falsedades durante el proceso de naturalización, como información omitida sobre antecedentes penales, identidades falsas o datos relevantes que pudieron influir en la aprobación de la ciudadanía.

Hasta ahora, el gobierno federal ha presentado decenas de demandas relacionadas con este tipo de procedimientos, mientras continúa analizando nuevos expedientes enviados por otras agencias.

¿En qué casos puede perderse la ciudadanía?

La ley estadounidense establece que una persona naturalizada puede perder su ciudadanía únicamente mediante un proceso judicial cuando se demuestra que hubo fraude, engaño o que no cumplía con los requisitos legales al momento de obtenerla.

El procedimiento debe ser revisado por un tribunal federal y requiere que el gobierno presente pruebas suficientes para justificar la revocación.

La medida no aplica para quienes nacieron en territorio estadounidense y cuentan con ciudadanía por nacimiento.

La ampliación de estos procesos forma parte de una agenda migratoria más amplia impulsada por Trump, que busca endurecer las acciones contra irregularidades relacionadas con el sistema migratorio estadounidense.

Autoridades federales aseguran que la prioridad está en casos considerados graves y no en errores menores cometidos durante trámites administrativos.

Sin embargo, especialistas en derecho migratorio han señalado que el aumento acelerado de estos procedimientos podría generar debates sobre el alcance de la medida y la forma en que se aplicará.

Cuando una persona pierde la ciudadanía mediante una resolución judicial, generalmente recupera el estatus migratorio que tenía antes de naturalizarse, aunque dependiendo de las circunstancias podría enfrentar consecuencias adicionales, incluyendo procedimientos de deportación.

La revocación de ciudadanía ha sido utilizada históricamente en Estados Unidos en casos específicos, pero sigue siendo una herramienta poco frecuente debido a la complejidad legal que implica.

El Departamento de Justicia sostiene que la nueva estrategia busca proteger la integridad del proceso de naturalización y garantizar que la ciudadanía estadounidense sea otorgada únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas