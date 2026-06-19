Un choque entre un automóvil y un tractocamión mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos a la altura del kilómetro 152; autoridades realizan labores de rescate y atención.

Un accidente vehicular registrado este viernes provocó la suspensión total de la circulación en la Carretera Federal 101, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con saldo preliminar de una persona fallecida.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 152, en el tramo comprendido entre el ejido Loma Prieta y Las Norias, donde elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero localizaron un choque entre un automóvil Dodge Caliber y un tractocamión.

Tras la revisión del sitio, autoridades confirmaron que una persona que viajaba en el vehículo particular perdió la vida debido a la magnitud del impacto.

Asimismo, el operador del tractocamión quedó atrapado dentro de la unidad, por lo que cuerpos de emergencia acudieron para realizar las maniobras de rescate correspondientes.

El accidente generó el cierre completo de la vía federal en ambos sentidos, afectando el tránsito de automovilistas que circulaban por este tramo carretero.

Elementos de la Guardia Estatal, junto con personal de Cruz Roja y Protección Civil, desplegaron acciones de auxilio y seguridad mientras se realizan los trabajos para liberar la carretera y restablecer la circulación.