Una unidad quedó envuelta en llamas a la altura del kilómetro 15 de la Carretera Federal 101; autoridades trabajan para controlar el siniestro sin reporte de personas heridas.

La circulación en la Carretera Federal 101, en el tramo Ciudad Victoria-Matamoros, permanece parcialmente afectada luego del incendio de un vehículo que bloqueó uno de los carriles de esta vía.

El incidente fue reportado en el kilómetro 15, donde personal de la Guardia Estatal adscrito a la Estación Segura A1 Lobina confirmó que una unidad comenzó a incendiarse, generando la obstrucción del carril con dirección de norte a sur.

Hasta el momento, autoridades informaron que no se registran personas lesionadas a consecuencia del siniestro.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes y sofocar las llamas, mientras se mantiene el operativo de seguridad para evitar riesgos a los automovilistas.

Se recomienda a quienes transitan por la zona extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan los trabajos para normalizar la circulación.