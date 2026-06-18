Por segunda ocasión consecutiva rodó el balón en el Azteca a pesar de los ilimitados esfuerzos y provocaciones montados por la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que sigue bloqueando vías primarias, nada menos que Insurgentes y Reforma, y ocupa espacios del Centro Histórico, pero con menos participantes porque, dicen los voceros, fueron relevados y no acaban de llegar o no se ven los relevistas para el “paro nacional indefinido” que se limita a cinco secciones, y en una de ellas, la nueve, no existe ninguna escuela en paro, gracias a la incompetencia de Pedro Hernández, el “secretario general”.

El panorama es tan gris que La Jornada empieza a dar cuenta informativa del que ya se percibe como un fracaso de los líderes que se refugian en la intransigencia, la soberbia y el ruido de una dictadura mediática que promuevefebrilmente todo lo que impulse el debilitamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación.

Y todo porque la dirigencia de los autodenominados democráticos e independientes persiste obstinadamente en no leer o ignorar la coyuntura política nacional y allende nuestra fronteras, donde el administrador del imperio de las barras y las estrellas derrotado en Irán, insiste en su obcecación de entrometerse en México bajo el pretexto del combate a los grupos criminales que muchísimo aportaría Donald John Trump si empezara por Estados Unidos, si realmente aspira a combatirlo en Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela; mientras indulta al expresidente de Honduras Juan Hernández que introdujo cientos de toneladas de cocaína a USA y purgaba una condena de 40 años de prisión. Además, sus socios políticos gobiernan Honduras con el abierto apoyo de DJT.

La confrontación de la dirigencia de la CNTE con el gobierno de la 4T llegó a tal punto que en una de las llamadas “demandas legítimas” –en Oaxaca son 73 exigencias de la sección 22 y es la columna vertebral de la CNTE–, optó por someter a consulta del magisterio y sus representaciones sindicales “el mecanismo para el ingreso y la movilidad de los profesores”, pero la Coordinadoraquiere regresar a que estos procesos se definan en comisiones mixtas entre gobierno y las cúpulas sindicales para definir las plazas, lo que “se prestó a mucha corrupción”.

Y ahora CSP no sólo insiste en la consulta escuela por escuela en agosto, sino que aclara algo importante, que las negociaciones laborales deben realizarse con las representaciones sindicales reconocidas. “Puede haber diálogo, eso nunca está negado”, pero “las decisiones formales corresponden a quienes fueron electos por los trabajadores. Yo lo que creo es que hay que ir a hablar con los maestros –ya lo dije– y las representaciones sindicales”. El gobierno dialogará con los llamados “disidentes”, como por fortuna se hace nuevamente desde el miércoles 17, pero sin omitir que la CNTE conserva la representación sólo en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, mas no en otras entidades.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo una radiografía que irritará a no pocos. “Los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros”, al referirse a secciones de la CNTE como la 9 de la Ciudad de México o la 14 de Guerrero. “Muchos de los más radicales de este grupo son los que no tienen representación”, ocuparon cargos sindicales en el pasado, “pero ya no cuentan con el respaldo mayoritario de docentes”. Radical es ir a la raíz de los problemas.

Acuse de recibo

Una hazaña del capitalismo imperialista que administra el corruptísimo Trump es que convirtió a su compadre y cómplice Elon Musk en “el primer billonario del mundo” debido a que “es más rico que el 46% más pobre de la población mundial”, en palabras del presidente Lula en la cumbre francesa del Grupo de los Siete”, donde Trump tuvo que aclarar, el 17 de junio, a los presidentes y/o primeros ministros “Yo soy el jefe”, después de la derrota que cosechó en Irán y que el próximo sábado se formalizará en el memorando que firmarán las dos partes en Ginebra, Suiza. (…) Lo anterior sucederá después de más de 38 veces en que DJT anunció “un acuerdo inminente”. (…) De la historiadora Elba Pérez Villalba: “Estimado Eduardo: Gracias por los datos de la foto (del XV Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano). Esta foto está en las cosas de mi papá (José Encarnación Pérez Gaytán), las que estoy revisando poco a poco. ¡Qué bueno que salió bien tu operación!” (…) Frases que no son para el bronce es el último libro del redactor de este espacio, que ya está a su disposición en https://forumenlinea.com/libros/Libro_Frases.pdf (...) Usted puede ejercer el derecho de réplica siempre que sea aludido, porque se incluirá en la segunda edición de enero de 2027, por supuesto que todos los dioses mediante. (…) Ahorapuede consultar 3,124 utopías y el reporte detallado de “Forum en Línea sigue gracias a ustedes” en https://forumenlinea.com/?page_id=53

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