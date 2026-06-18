¿Cómo están? Les comparto lo que circula en las redes locales del Partido MORENA que el diputado federal José Braña Mojica, sobrino del Presidente (así le dice CSP) Andrés Manuel López Obrador, suspira y aspira a ser candidato de dicho partido a presidente municipal de Cd. Victoria. Y ya manifestó , advirtió, dejó en claro que si este partido guinda no lo nomina su candidato va a ir a reclamar, pelear dicha candidatura a la sede nacional de MORENA. Que quede entendido, y que quede anotado.

INAPAM, YA DOS MESES SIN DAR CREDENCIALES

Pues ahí tienen que adultos mayores de esta columna me comparten, se quejan que en Cd. Victoria, las oficinas del INAPAM, Instituto Nacional de las Personas Mayores, tienen ya dos meses de no emitir, proporcionar credenciales de dicha institución a los ciudadanos victorenses que están acudiendo a hacer este tramite.

Deben saber que el referido INAPAM es un organismo gubernamental que promueve el bienestar, la inclusión de las personas mayores de 60 años, ofreciendo servicios, programas y descuentos especiales.

Entre las ventajas que los mexicanos mayores de 60 años, tienen con su tarjeta INAPAM están descuentos en transporte, descuentos de el pago de placas de carro, y también acceso a descuentos en la compra de medicamentos, entre otros beneficios. El INAPAM, mal y de malas.

RECTOR DÁMASO ANAYA, ENTREGA BECAS DE EXCELENCIA

Les comparto que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, presidió la entrega de 584 becas a estudiantes de excelencia, correspondientes al periodo escolar 2025-3. Asimismo, otorgó 95 estímulos por desempeño académico a hijas e hijos de docentes sindicalizados que cursan el nivel licenciatura y bachillerato en esta casa de estudios.

Vale decir que durante la ceremonia, realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector expresó que este incentivo es un reconocimiento a la constancia y al compromiso académico de los alumnos. De igual forma, refrendó el compromiso institucional de seguir impulsando acciones que fortalezcan su formación profesional.

Destacó que un total de 679 universitarios de las diferentes regiones del estado reciben estos estímulos económicos, que no solo premian la excelencia, sino que también respaldan el esfuerzo de las familias trabajadoras de la UAT.

Exhortó el rector a los estudiantes a seguir esforzándose y a aprovechar las herramientas que les brinda la Universidad. Asimismo, reiteró la confianza de la institución en su capacidad para convertirse en profesionistas que contribuyan al desarrollo de Tamaulipas y de México. NOS VEMOS.

[email protected]