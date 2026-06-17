¿Serán los genes? Quien sabe, pero tal parece que los familiares incomodos de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, si, esos que ocupan puestos públicos y posiciones políticas porque en su momento supieron aprovechar el parentesco con el expresidente, en su afán de ganar reflectores se esmeran en hacer quedar mal al partido guinda, y lo peor, a la misma autoridad federal.

Ahora toco el turno a una mujer de nombre MANUELA OBRADOR NARVAZ, para la generalidad de los mexicanos una completa desconocida, que quiso sus cinco minutos de gloria insultando al Presidente del vecino país del norte, DONALD TRUMP, a quien llamo tirano, misógino y asqueroso.

Cierto, nada que en otra ocasión no le hubieran dicho al mandatario estadounidense, aquí el problema es que la prima-hermana de LOPEZ OBRADOR es funcionaria federal y los vecinos del norte lo pueden ver como que es una instrucción del sistema para insultar a TRUMP, y la verdad, en estos tiempos el horno no está para bollos, es decir, las relaciones diplomáticas entre México y EE UU no son óptimas entre ambas naciones.

MANUELA es delegada de programas sociales federales en Chiapas, razón por la que el gobierno federal ya analiza sancionarla, pues el chistecito de OBRADOR NARVAEZ está generando ruido y puede traer complicaciones.

De ahí que la misma Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM dijera que las palabras de la delegada del bienestar no representan la opinión del gobierno federal.

Luego de que se diera a conocer lo dicho por la prima incomoda de YSQ llovieron los comentarios negativos en su contra en redes sociales, y es que lo que deberían de hacer los delegados es atender su responsabilidad como se debe, no andar opinando de lo que no deben.

Hablando de morenas que no se serenan, le llovió a la diputada local KATALINA MENDEZ luego de que, al ser cuestionada por un comunicador sobre vivienda en Tamaulipas, la muchacha evidencio ignorar el tema, sus palabras reflejaron su desinterés por la comisión que preside el Congreso local.

Usuarios de las redes sociales le cuestionan el legislare a ciegas, que le apueste a la improvisación, bueno, eso es de lo acertado y decente que le dicen, pues un buen número de victorenses se burlan de la actuación de la legisladora en cuestión.

Y es que, con todo y que KATALINA no tiene idea de lo que debería atender su comisión quiere trascender políticamente, aunque no sepa nada de política publica y piense que andar haciendo asambleas, para promocionarse, es cumplir con su trabajo legislativo.

En fin, la situación es que esta semana fueron dos de las mujeres que quieren envolverse en los colores guindas para dar el salto a otra posición política las que dieron la nota, con sus declaraciones dejan mucho que desear.

Una es la prima incomoda, MANUELA OBRADOR, delegada de los programas del bienestar en Chiapas que se le ocurrió en un evento insultar al presidente DONALD TRUM.

La otra es KATLINA MENDEZ que da muestra de su desconocimiento, que ignora las estadísticas de vivienda en la entidad a pesar que es la comisión que preside en el Congreso Local.