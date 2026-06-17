Otra vez Donald Trump desacreditando a México, lo triste es que dice algo que parece verdad, aunque no lo sea, le repito, en estos asuntos la percepción es lo que cuenta por lo que mientras diga lo que se quiere escuchar pocos podrán rebatir sus discursos.

El presidente gringo dijo que en muchas parte de México gobernaban los delincuentes a los que califica de terroristas, y posterior a ellos muchas tonterías más qué, le insisto, parecen verdades pero no lo son.

Mire, es una realidad que en México los delincuentes no pueden más que nuestras fuerzas de seguridad, el problema es de corrupción no de incapacidad, también que los delitos van en franca disminución en lugares donde se ha dado prioridad a los resultados, es decir, algo anda mal, pero el gobierno sigue teniendo más poder que los delincuentes, al grado de mejorar respecto a los sexenios anteriores.

Hay que decir algo más, Trump es un hombre dedicado al espectáculo, un rico que hizo su fortuna explotando su instinto y sus conocimientos sobre lo que la gente quiere, lo mismo estuvo en los concursos de belleza que participó en espectáculos de lucha libre, igual por eso incursionó en la política y ha sido exitoso, un par de veces presidente de Estados Unidos dan cuenta de que sabe muy bien por donde llegarle a las masas, es un populista, de derecha, pero populista al fin.

Donald Trump es un hombre tan rico que, visto desde lejos, pareciera que hacer política le resulta un pasatiempo, se divierte, disfrutaba poner en aprietos a quienes no se doblegan a sus caprichos, como la presidenta de México, y ahí lo ve usted, haciéndose el enojado, por eso lanza discursos de odio que dividen, para disminuir a sus adversarios.

La historia dice que obtuvo millones de dólares en el espectáculo de la lucha libre e incluso hasta simuló subirse a un ring, es decir, conoce la arena, ese lugar donde a la gente se le enseñan las nalgas si quiere ver nalgas, pero también se le da sangre si quiere ver sangre, sabe que cumplir esas expectativas es requisito indispensable para seguir llenando el graderío y se lo gana tirando discursos de odio contra nuestro país, le insisto, dice cosas que parecen verdades.

Trump fue, es, un empresario práctico, que disfruta el poder y al que poco le interesa el daño que causa mientras se erija como el todopoderoso, como quien tiene la capacidad de hacer y quitar vidas, de meter y sacar de problemas a quien desee.

Dirá usted, ¿y qué tiene que ver con Tamaulipas, con nuestro México?, pues todo, de entrada ha puesto nerviosos a los mercados financieros y ha provocado el aumento del dólar y la consiguiente inflación, así como el incremento en los precios de los productos de la canasta básica.

No es lo peor, lo más peligroso llegará cuando Donald Trump deba responder a las exigencias de sus compatriotas y votantes para que cumpla sus promesas de deportar a mexicanos, latinos y extranjeros sin documentos que trabajan en aquella tierra que, hasta hace poco, se decía era el paraíso de los soñadores, más aún, cuando tenga que presentar las cabezas de esas organizaciones que dice son terroristas para que le crean y voten por él, ello quizá ocurra pronto, quizá dentro de dos o tres años, cuando busque reelegirse, pero ese día llegará.

El riesgo es doble para Tamaulipas, porque somos frontera y sus municipios más poblados dependen en gran medida de lo que allá se hace, le hablo de Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros que por lo pronto pueden ver llegar a cientos de miles de migrantes deportados que ya no pudieran regresar a Estados Unidos, ¿Cómo se atenderían sus necesidades?, además, ahí parece probable que una parte de esos deportados, aunque sea muy pequeña, termine engrosando las filas de la delincuencia organizada.

Quizá Trump sepa que los migrantes indocumentados son necesarios en su país, pero también es un hecho que intentará dar a sus votantes lo que les prometió en campaña.

Ahí radica el problema para México. Esa es también la razón por la que Donald Trump representa un peligro para Tamaulipas, desde hoy puede darse por hecho que, tarde o temprano, intentará cumplir sus promesas y que con ello se nos vendrán muchos problemas si no estamos preparados, no solo con los deportados, sino con incursiones contra delincuentes que inestabilicen y siembren más dudas sobre el gobierno, es decir, que provoquen caos e ingobernabilidad.

Ojalá y todo fuera tan sencillo como que el mandatario de Estados Unidos empiece a cerrar su frontera a los mexicanos, eso en hasta podría beneficiarnos para ir entendiendo que tenemos que consumir lo nuestro, que la única manera de salir adelante es gastar nuestros pesos con nuestra gente y así generar más empleo, pero el tema va más allá, se trata incluso de que hasta podrían decir quien si y quien no puede ser gobernador en los Estados fronterizos

Conclusión, es tiempo de prevenir para que, en unos meses o en el corto plazo, no empecemos a lamentarnos, y esa prevención incluye, buscar vacunas contra las locuras de Trump, no será fácil, porque ya le explicaba la naturaleza del presidente gringo, lo único que se puede ver como ventaja es que ya lo conocemos y sería muy penosos que siempre nos haga daño con los mismo, ahora bien, la otra es dejarlo hablar como loquito y, eso sí, a la primera que parezca mentira todos írnosle sobres…

NICIARÁN CORREDORES DE LA SALUD EN POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN DE LAZOS DEL BIENESTAR… Con el propósito de acercar servicios médicos gratuitos a las familias y fortalecer la cultura de la prevención en las comunidades, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar y el programa Lazos del Bienestar, pondrá en marcha los Corredores de la Salud 2026 en diversos municipios.

Esta estrategia busca facilitar el acceso a consultas, orientación y apoyos integrales para las personas que habitan en los polígonos de intervención del programa, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y promoviendo hábitos que favorezcan el bienestar físico y emocional de las familias.

Durante las jornadas se brindarán de manera gratuita diversos servicios, entre ellos consulta médica general, atención dental, orientación nutricional, vacunación, planificación familiar, salud materna, atención integral para la mujer, valoración audiológica, entrega de medicamentos, aparatos funcionales y lentes graduados, así como afiliación a IMSS Bienestar y diversos trámites institucionales.

El calendario de actividades contempla las siguientes fechas:

* 19 de junio de 2026 – Tula.

* 25 de junio de 2026 – San Fernando.

* 09 de julio de 2026 – Altamira.

* 22 de octubre de 2026 – Tampico.

Estas acciones forman parte del trabajo interinstitucional que se desarrolla en los polígonos de intervención de Lazos del Bienestar, donde se impulsa la participación comunitaria y se acerca a la población una amplia gama de servicios que favorecen el desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores.

A través de los Corredores de la Salud, el Sistema DIF Tamaulipas continúa impulsando iniciativas que fortalecen el tejido social, promueven el autocuidado y generan mejores oportunidades para el bienestar de las familias tamaulipecas.

RECONOCE LA UAT EXCELENCIA ACADÉMICA CON LA ENTREGA DE MÁS DE 600 BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió la entrega de 584 becas a estudiantes de excelencia, correspondientes al periodo escolar 2025-3. Asimismo, otorgó 95 estímulos por desempeño académico a hijas e hijos de docentes sindicalizados que cursan el nivel licenciatura y bachillerato en esta casa de estudios.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector expresó que este incentivo es un reconocimiento a la constancia y al compromiso académico de los alumnos. De igual forma, refrendó el compromiso institucional de seguir impulsando acciones que fortalezcan su formación profesional.

Destacó que un total de 679 universitarios de las diferentes regiones del estado reciben estos estímulos económicos, que no solo premian la excelencia, sino que también respaldan el esfuerzo de las familias trabajadoras de la UAT.

Subrayó que estos programas de apoyo son resultado de un manejo responsable y transparente de los recursos universitarios, traduciéndose en oportunidades reales para la juventud.

Finalmente, exhortó a los estudiantes a seguir esforzándose y a aprovechar las herramientas que les brinda la Universidad. Asimismo, reiteró la confianza de la institución en su capacidad para convertirse en profesionistas que contribuyan al desarrollo de Tamaulipas y de México.

En el evento, el director general de Servicios Escolares, Jesús Gerardo Delgado Rivas, destacó que las becas representan el compromiso de la UAT con el reconocimiento al mérito académico y la formación integral de sus estudiantes.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT), Luis Gerardo Galván Velazco, agradeció al rector por promover estos apoyos que fortalecen la educación y reconocen tanto el esfuerzo de las y los estudiantes como el respaldo de sus familias en la construcción de un mejor futuro.

A la ceremonia asistieron también la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez; la secretaria académica, Rosa Issel Acosta González; el secretario de Finanzas, Eduardo García Fuentes; directivos, docentes, estudiantes beneficiarios y familiares, quienes se dieron cita para reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de las y los becarios.

RECORRE Y SUPERVISA ALCALDE LALO GATTÁS OPERATIVO DE LIMPIEZA EN PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA… Acompañado del equipo de Servicios Públicos del Municipio, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, supervisó el operativo de limpieza en puntos de recolección de basura para evitar focos de infección que afecten a la población.

En el recorrido, constató y se sumó a las tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad para atender los reportes recibidos a través del número 072 de Atención Ciudadana, redes oficiales y sociales con el fin de mejorar el entorno urbano y de salud de las familias victorenses.

Gattás Báez aprovechó el acercamiento con la gente para exhortar a respetar el día y horario de paso del camión recolector de basura para evitar la dispersión de deshechos y agrave la problemática de basura en la vía pública.

La jornada, incluyó trabajos de chapoleo y limpieza de camellones, además de la atención de peticiones que le hicieron en el trayecto como la instalación de luminarias, rehabilitación de red de drenaje y pavimento dañado por la persistente lluvia.