Los beneficios de hacer prácticas en espacios profesionales desde la etapa estudiantil se reflejan de manera positiva al momento de egresar

Con la finalidad de fortalecer la formación de sus alumnos de la carrera de Ingeniería Civil, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) llevó a alumnos de segundo, sexto y octavo semestre, e incluso egresados, a experimentar cómo es trabajar en una obra real.

En esta ocasión, los alumnos visitaron la construcción de un edificio el Tlajomulco de Zúñiga, donde pudieron observar el proceso de obra y conocer a todo el equipo de trabajo que se encarga de levantar una construcción.

“Me han enseñado varias cosas, como usar la estación, el nivel. He aprendido mucho de estructuras y pues la verdad me ha ayudado mucho”, comentó Bianca Sofía, estudiante de segundo semestre.

De esta manera, los futuros ingenieros civiles vieron de primera mano cómo se lleva la teoría a la práctica en un espacio real.

“He venido tres veces aquí a la obra, desde el levantamiento de suelos y ahorita ya estamos en cimentación, se me hace muy interesante todo esto”, expresó Luis Giovanni, que cursa el quinto semestre.

La visita fue acompañada y supervisada por el Ingeniero, Josué Mercado García, Director de la Carrera de Ingeniería Civil.

“Esto les ayuda a los muchachos a que vean el proceso desde las excavaciones, la cimentación, la parte de armado y todo el proceso constructivo, de esta manera obtienen muchas bases”, explicó el Ing. Josué Mercado.

De esta manera, la UAG facilita espacios para que sus alumnos pueden expandir sus horizontes y mejorar sus competencias para el momento de egresar.

Ventajas de estudiar Ingeniería Civil en la UAG