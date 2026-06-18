Autoridades estatales impulsan estrategias de orientación y protección para niñas y niños mediante actividades lúdicas y herramientas de prevención impartidas en planteles educativos.

Con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y brindar herramientas de protección a la niñez, autoridades de Tamaulipas llevaron a cabo una jornada informativa sobre prevención del abuso sexual infantil dirigida a estudiantes de educación preescolar en Ciudad Victoria.

La actividad fue desarrollada por personal de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), como parte de las acciones del Programa de Seguridad Escolar y Protección Civil.

La estrategia se realizó en el Jardín de Niños “Gabriela Mistral”, donde especialistas del área de Pedagogía de la SSPT trabajaron de manera coordinada con elementos de Tránsito Municipal y representantes de la Fundación Michou y Mau.

Durante la jornada, más de cien alumnos y 17 docentes participaron en dinámicas enfocadas en identificar situaciones de riesgo y fomentar el autocuidado desde edades tempranas.

Entre las herramientas compartidas destacó el “Semáforo Corporal”, una estrategia educativa que ayuda a las niñas y niños a reconocer límites personales y expresar cuando alguna situación les genera incomodidad o representa un riesgo.

También se difundió material informativo como el tríptico “Alto al Abuso Sexual y Maltrato Infantil”, con recomendaciones para reforzar la prevención y promover entornos seguros para la infancia.

Como parte del acercamiento entre las instituciones de seguridad y la comunidad escolar, se entregaron libros para colorear y se realizó una convivencia con las botargas oficiales de la SSPT, buscando generar confianza y familiaridad con las corporaciones.

Además, se brindó información sobre los números de emergencia 911 y 089, con el objetivo de que estudiantes y personal educativo conozcan los canales de apoyo ante cualquier situación que requiera atención.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones interinstitucionales buscan fortalecer la protección de las infancias y consolidar espacios escolares más seguros.