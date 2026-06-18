Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 18 de 2026- La Secretaría de Bienestar Social, en conjunto con la Secretaría de Salud, puso en marcha la estrategia de Atención Oportuna y Disminución del Riesgo Cardiovascular entre comensales y personal que labora en los Comedores de Bienestar, por ser la salud una prioridad de la administración estatal que encabeza el Doctor Américo Villarreal Anaya.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, informó que se trata de un plan piloto dirigido tanto a las familias como al personal que asiste a los Comedores de Bienestar, el cual consiste en brindar estudios básicos de salud de manera gratuita, así como capacitación para la preparación de platillos equilibrados y saludables con los alimentos en proporciones adecuadas para una dieta balanceada.

Dijo que en un trabajo colaborativo se coordinan esfuerzos y conocimientos para alcanzar objetivos ligados a la generación de bienestar para la población, en el proceso de transformación que vive Tamaulipas.

“En colaboración con la Secretaría de Salud a través del programa Vida Saludable, llevamos acciones preventivas a los Comedores de Bienestar como parte de un plan piloto para acercar servicios que contribuyan a una mejor calidad de vida”, explicó.

Durante las jornadas, las familias que asisten a comedores de SEBIEN pueden acceder a estudios básicos de salud, como la medición de glucosa, presión arterial, peso y talla, así como las recomendaciones para mantener hábitos saludables.

La secretaria informó que el plan piloto se puso en marcha en Comedores de Bienestar de Ciudad Victoria, y agregó que el bienestar también se construye con prevención, cercanía y atención a quienes más lo necesitan.

En los 67 Comedores de Bienestar distribuidos en 32 municipios del estado se preparan, en promedio, más de 1 millón de raciones al año con productos de calidad que son elaborados por más de 184 cocineras, quienes sirven comida caliente dos veces al día a la población en desventaja económica, y que al reunirse, generan un entorno propicio para fortalecer lazos de confianza y sana convivencia.