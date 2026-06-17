La Universidad Autónoma de Tamaulipas amplía su papel como entidad certificadora para reconocer oficialmente las habilidades de trabajadores, técnicos y artesanos.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo profesional y laboral de los tamaulipecos al consolidarse como entidad de certificación y evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Gracias a esta acreditación nacional, la máxima casa de estudios del estado puede validar oficialmente los conocimientos y habilidades adquiridos por trabajadores, técnicos y artesanos a lo largo de años de experiencia, brindándoles un respaldo formal que fortalece sus oportunidades de empleo y crecimiento profesional.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que este esquema permite reconocer la experiencia práctica de personas que han dedicado gran parte de su vida a un oficio, pero que no cuentan con estudios profesionales o documentos que acrediten sus competencias.

“Muchas personas tienen años desempeñándose como plomeros, mecánicos, albañiles o especialistas en distintos oficios. A través de la Universidad podemos evaluar sus capacidades y otorgarles una certificación oficial que respalde su experiencia y conocimientos”, señaló.

Reconocimiento al talento y la experiencia

El rector recordó que recientemente la UAT participó en la certificación de productores artesanales de la tradicional Cuera Tamaulipeca, quienes recibieron el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida gracias al trabajo conjunto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Indicó que ocho artesanos fueron acreditados mediante este proceso, fortaleciendo la preservación de una de las expresiones culturales más representativas de Tamaulipas y otorgándoles herramientas para continuar desarrollando su actividad con reconocimiento oficial.

Más servicios para los tamaulipecos

Como parte de esta estrategia, la Universidad ha fortalecido su infraestructura para ofrecer estos servicios de certificación en distintas regiones del estado.

Actualmente opera un centro de atención y certificación en el Campus Tampico, mientras que se trabaja en la apertura de una nueva oficina en Ciudad Victoria para ampliar la cobertura y facilitar el acceso a más trabajadores interesados en validar sus competencias laborales.

Con estas acciones, la UAT reafirma su papel como institución comprometida con la educación, la capacitación y el desarrollo económico de Tamaulipas, promoviendo la profesionalización de oficios que contribuyen al crecimiento de las comunidades y al fortalecimiento del mercado laboral.

Redacción | Jose Medina

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