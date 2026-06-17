Hidalgo, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal atendieron un accidente vehicular registrado en el kilómetro 25 de la Carretera Federal 85, en el tramo Victoria–Monterrey, donde una camioneta terminó volcada fuera de la cinta asfáltica.

Durante labores de vigilancia y prevención, los oficiales localizaron una unidad Nissan NP300 accidentada, por lo que acudieron para verificar las condiciones del lugar y brindar apoyo.

De acuerdo con el reporte, no se registraron personas lesionadas y la circulación vehicular no presentó afectaciones, por lo que el tránsito continuó con normalidad en este punto carretero.

Personal de la Guardia Estatal permaneció en la zona para garantizar la seguridad de los automovilistas y prevenir cualquier situación de riesgo, además de dar seguimiento al incidente.