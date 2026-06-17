Autoridades refuerzan vigilancia para verificar que conductores de plataformas cumplan con la normativa estatal

Tampico, Tamaulipas.– Autoridades de transporte pusieron en marcha un operativo especial en la zona sur de Tamaulipas para detectar y sancionar vehículos que prestan servicio mediante plataformas digitales sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Durante las primeras acciones de inspección realizadas en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, más de 15 unidades fueron inmovilizadas al detectarse diversas irregularidades relacionadas con permisos, documentación y acreditación para operar como transporte de aplicación.

Personal de supervisión revisó documentos, licencias, seguros y registros de los conductores con el objetivo de garantizar que el servicio se preste bajo condiciones de legalidad y seguridad para los usuarios.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos estratégicos de la zona conurbada, por lo que exhortaron a los operadores de plataformas digitales a regularizar su situación para evitar sanciones económicas o la retención de sus vehículos.

Asimismo, indicaron que estas acciones buscan generar condiciones de competencia equitativa entre los distintos prestadores del servicio de transporte y brindar mayor certeza a los pasajeros que utilizan aplicaciones móviles para sus traslados.

El operativo forma parte de una estrategia de supervisión implementada en el sur del estado, donde en los últimos meses se ha registrado un crecimiento significativo del número de vehículos afiliados a plataformas digitales.