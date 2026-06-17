Alrededor del 80% de aspirantes a custodios penitenciarios son mujeres.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La oferta salarial, las prestaciones y la equidad de género en las filas de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, son algunos de los elementos que incentivan el interés de las mujeres en unirse a esta vacante operativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), interés que ha alcanzado hasta el 80% en las últimas campañas de reclutamiento.

De acuerdo al Custodio, Jesús Del Ángel Blanco, de manera permanente la SSPT trabaja para incrementar el estado de fuerza de la Guardia Estatal y los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad tanto al interior de Tamaulipas como en otras entidades federativas, mediante la instalación de módulos en ferias del empleo y eventos públicos.

‘’De 10 que se registran, casi ocho son mujeres, o sea, estamos teniendo muy buena respuesta’’, explicó.

Añadió que el adiestramiento que reciben las candidatas en su formación inicial es la misma que recibe los aspirantes varones, lo cual demuestra que las mujeres están capacitadas para desempeñar esta función en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES).

Blanca Gallegos es una de las mujeres que recientemente egresó como custodia penitenciaria, de acuerdo a su experiencia, mencionó que la principal motivación fueron las percepciones que la SSPT ofrece a las madres de familia y la oportunidad de desarrollar una carrera policial.

‘’Es una muy buena oportunidad aquí en este ámbito, las invito a las mujeres que no tengan miedo’’, externó.

Las personas interesadas en conocer los requisitos e iniciar su proceso de reclutamiento pueden comunicarse a las páginas oficiales de Facebook e Instagram: Únete a la Guardia Estatal y a la línea telefónica: 800 122 2336.