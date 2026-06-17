Abasolo, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron auxilio a un conductor que quedó detenido sobre la Carretera Federal 75 Villa de Casas-Soto la Marina, luego de presentar daños en uno de los neumáticos de su vehículo.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, personal comisionado a la Estación Segura La Soledad ubicó la unidad a la altura del kilómetro 19, donde el conductor solicitó apoyo tras verse obligado a detener la marcha cuando circulaba desde Playa La Pesca con destino a Ciudad Victoria.

El ciudadano explicó que el neumático delantero derecho sufrió una afectación, por lo que necesitaba realizar el cambio de la llanta; sin embargo, no contaba con la herramienta necesaria para efectuar la maniobra.

Ante esta situación, los elementos de la Guardia Estatal proporcionaron el equipo requerido y apoyaron en el reemplazo del neumático para que el vehículo pudiera continuar su trayecto.

Luego de concluir las labores de asistencia, el conductor y su acompañante agradecieron el apoyo brindado y retomaron su camino con seguridad.