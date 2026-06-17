Cd. Victoria Tamaulipas.- Don Francisco Javier García Cabeza de Vaca, consejero nacional vitalicio del PAN y representante del partido para América del Norte (Estados Unidos y Canadá), no podrá votar en la interna del cinco de julio.

De atreverse a cruzar la frontera sería detenido por corporaciones policiacas mexicanas. Tiene órdenes de aprehensión.

Solo podrá votar si, del nacional, donde sigue siendo influyente, deciden abrir una urna en Texas exclusiva para él.

El partido publicó la lista de quienes solicitaron votar “en tránsito” -tienen su residencia en una ciudad y votarán en otras-, y no aparece el señor García. Son 20 los que tendrán ese privilegio.

Va para cuatro años que Don Francisco maneja a controlremoto los asuntos del partido. Estuvo a punto de ser diputado federal en ausencia (los magistrados del TRIFE se fajaron para impedírselo), en 2024.

El ocho de diciembre del 2025 recibió su nombramiento como representante para la región norte del continente. Romero prometió que designaría en otras regiones, Centroamérica, Sudamérica Europa y Asia, pero no fue así. Solo otorgó a su amigo y hermano, como lo calificó en video.

Están hechos el uno para el otro, como dicen: Dios los cría y ellos se rascan.

La convocatoria para renovar la dirigencia estatal fue echa a la medida del cabecismo. El comité tendrá un ejercicio de año y medio a partir de que se resuelvan impugnaciones y hasta diciembre del 2027. Si pierde el control podrá regresar en 2028 para meter mano en la sucesión gubernamental.

Se van dando más pruebas de su influencia en el nacional. La última versión es que su hermano Romero no permitirá que lo despojen del control estatal. Podría darse la anulación de la elección, una vez transcurridas la votación, o dejar fuera la planilla que lidera Gloria Garza Jiménez por sus presuntas relaciones con colaboradores del crimen organizado.

El pleito se resolverá en la Comisión de Justicia interna, la permanente del Consejo Político Nacional, CEN y en última instancia tribunales. El veredicto que hoy temen la mayoría de los 7,500 militantes con derecho a votar es que en Tamaulipas se nombre una Delegación manejada por el nacional.

No sería la primera vez que aparece esa figura. Ahoramismo el CEN se dispone a convertir en delegación la representación del partido en Coahuila.

En Tamaulipas tendría a su cargo el manejo de los billetes que lleguen del gobierno del estado, los bienes muebles einmuebles del partido, integración de planillas deayuntamientos, orden de regidurías y diputaciones locales demayoría y RP.

Hay varios expedientes en tribunales de parte de la planilla de Omeheira López y Francisco Garza de Coss. Acudieron a la Sala Superior del TRIFE pero los reencausaron. Empujan descarrilarla planilla de Gloria Garza por incluir inicialmente entre ellos a Alejandro Llanas Alba, personaje señalado por autoridades gringa de realizar negocios con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque las dos planillas son de “carnales” de Francisco, tiene sus preferencias (y ellos también).

De 28 comités municipales que opera el partido, 26 de ellos acordaron pedir al CEN que la designación de la dirigencia se haga por voto directo de la militancia, algo en lo que ya no tiene control el cabecismo.

El de Río Bravo, bajo la influencia de Almaraz -preso 6 años acusado de huachicolero- fue el único que votó a favor que la elección se haga por convención de delegados.

Falta un municipal. Nuevo Laredo no hizo asamblea ¿por qué?.

Pendientes del desenlace. Por ahora el CEN se mantiene callado, mudo ante las inquietudes de la militancia y sin resolver sobre las impugnaciones. Si los tiempos se agotan incluso puede continuar en la dirigencia Luis “Cachorro” Cantú, quien va para siete años cobrando como jefe.

Mucha actividad de la senadora Olga Sosa. Como presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado sostuvo reunión de trabajo con representantes de la empresa mexicana Biotecnología Microbiana, dedicada al desarrollo y producción de biofertilizantes sustentables.

Participó en la conmemoración del 75 aniversario de la CEPAL, Subregión México, en que destacó que este organismo demuestra que el desarrollo es sostenido cuando se acompaña de justicia social y reducción de desigualdades, que son los pilares de la 4T y Morena.

En temas electorales, el IETAM se adelanta y publicó la convocatoria para integrar los 22 consejos distritales y 43 municipales de cara a la elección de junio del 2027.

Para aquellos que le tiran a todo lo que se mueve, o de verdad tienen interés en asuntos de organización electoral, el registro se abrió a partir de las 8:00 horas de este miércoles y cierra el 31 de julio a las 14:00 horas.

Los pagos son muy reducidos pero sin lugar a dudas habrá satisfacciones.

Y lo que muchos esperaban: Morena y aliados abrieron el registro para nombrar coordinadores de defensa de la 4T en 17 estados en que habrá elecciones en 2027.

Por lo pronto acordaron ir en alianza en 16 entidades, menos en San Luis Potosí donde el Gobernador verde “Pollo” Gallardo, quiere la candidatura para su esposa Ruth González. Comentaremos