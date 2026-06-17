El Museo del Louvre advierte que sus instalaciones y sistemas de seguridad llegaron a un punto crítico tras años de desgaste y falta de modernización. La institución prepara un ambicioso plan de renovación que requerirá cientos de millones de euros.

París enfrenta el reto de rescatar uno de sus mayores símbolos culturales. El Museo del Louvre, considerado el recinto artístico más visitado del planeta, atraviesa una etapa de presión debido al deterioro de sus instalaciones, necesidades urgentes de seguridad y una inversión millonaria pendiente para garantizar su futuro.

El presidente del museo, Christophe Leribault, señaló ante una comisión del Senado francés que la institución se encuentra en una situación límite, luego de que diversas áreas del complejo comenzaron a evidenciar el desgaste acumulado durante décadas.

“El Louvre está llegando al final de un ciclo”, afirmó el directivo al explicar que tanto la infraestructura como los equipos técnicos requieren una renovación profunda para responder a las exigencias actuales.

Robo evidenció problemas de seguridad

La preocupación aumentó después del robo ocurrido en octubre, cuando varias piezas de la colección de joyas de la Corona fueron sustraídas, un hecho que puso bajo la lupa las condiciones de protección del histórico museo parisino.

Aunque el Louvre ha reforzado algunas medidas inmediatas, las autoridades reconocen que la modernización completa de sus sistemas requiere una estrategia de mayor alcance, especialmente en materia de videovigilancia y tecnología de protección.

El recinto recibió alrededor de nueve millones de visitantes el año pasado, una cifra que refleja la enorme demanda turística y cultural que enfrenta diariamente, pero también la presión que representa mantener operativo un edificio histórico de estas dimensiones.

Proyecto de renovación supera los mil millones de euros

Ante este escenario, el museo avanza con un ambicioso programa de transformación anunciado en 2025, que contempla una nueva entrada para mejorar el acceso de visitantes y la construcción de un espacio subterráneo destinado a exhibir una de sus obras más famosas: “La Gioconda”, de Leonardo da Vinci.

La primera fase del proyecto está valuada en aproximadamente 660 millones de euros, mientras que la inversión total prevista alcanzaría cerca de mil millones de euros.

Leribault explicó que una parte importante de los recursos deberá obtenerse mediante patrocinios, donaciones y alianzas estratégicas con empresas y particulares.

Uno de los apoyos considerados provendría de la explotación de la marca del Louvre en Abu Dabi, donde el museo cuenta con una sede internacional inaugurada en 2017.

Modernización será una prioridad

En materia de seguridad, el responsable del museo indicó que ya se aplican soluciones inmediatas en puntos considerados vulnerables, aunque reconoció que implementar una nueva red integral de vigilancia requiere fortalecer primero la infraestructura técnica del inmueble.

El nuevo sistema de videovigilancia perimetral está previsto para comenzar operaciones en 2027 como parte de una estrategia más amplia para proteger las colecciones y mejorar la seguridad del recinto.

El Louvre, que alberga algunas de las obras más importantes de la historia del arte, enfrenta ahora el desafío de preservar su legado mientras adapta un edificio histórico a las necesidades de un museo moderno.

La dirección del recinto reconoció que el impacto del robo continúa presente entre sus trabajadores, pero aseguró que la prioridad es recuperar la confianza y garantizar que el museo siga siendo un referente mundial de la cultura.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas