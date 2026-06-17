¿Cómo están? Siguiendo instrucciones precisas del gobernador Américo Villarreal Anaya este miércoles la Lic. Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía del equipo americanista estuvo la Ciudad de México donde tuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República Federal de Alemania en México, Clemens Von Goetze.

En el encuentro la neolaredense Cantú Deándar presentó una propuesta de colaboración estratégica para promover la atracción de inversión alemana, fortalecer el intercambio económico y abrir nuevas oportunidades entre empresas e instituciones de ambas regiones.

La funcionaria americanista explicó que Tamaulipas cuenta con ventajas competitivas que lo posicionan como un estado clave para la inversión, dada su ubicación estratégica, su infraestructura, su vocación industrial y capacidad para integrarse a cadenas globales de valor.

Ninfa Cantú señaló que con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal se impulsa el desarrollo económico basándose en la confianza, la cooperación internacional y el objetivo de generar oportunidades para las regiones del estado.

SE INCORPORA ULISES BRITO AL IETAM

Director de Radio Tamaulipas en el arranque del gobierno americanista, cargo que dejó hace uno días, les comparto que esta semana el Mtro. Ulises Brito Aguilar tomó protesta en esta primera quincena de junio como titular de la Unidad de Comunicación Institucional y del Voto Tamaulipeco en el extranjero, en el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM.

Igual en este arranque de junio el Mtro. Luis Manuel Moctezuma González tomó protesta en este organismo, que es árbitro electoral, como titular de la Unidad de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública.

LIC. ANGELICA PLASCENCIA, TITULAR DE RELACIONES PUBLICAS

A quien nos dio gusto saludar a la entrada de Palacio del 17 Morelos, fue a la Lic. Angélica Plascencia Valade, donde recién se desempeña como nueva directora de Relaciones Públicas del gobierno del Dr. Américo Villarreal.

Egresada de la Licenciatura en Relaciones Públicas de la Facultad Derecho UAT Victoria, la Licenciada Plascencia desde el inicio del sexenio americanista forma parte del equipo de Comunicación Social, ahora a cargo del Lic. Gerardo Algarín Hernández. Éxito a Plascencia y a Algarín.

IMPULSAN ESTRATEGIA “TAMAULIPAS ACTIVA

Decidida a promover el bienestar físico y alentar hábitos saludables entre la base trabajadora, la Secretaría de Salud puso en marcha la estrategia “Tamaulipas Activa”, mediante acciones de prevención de enfermedades, detección, seguimiento y fortalecimiento de estilos de vida saludable.

Así lo informó la titular de la dependencia estatal, Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, quien resaltó que, estás actividades se desarrollan en las instalaciones de la oficina central de Salud en donde se activó al personal en una rutina de 15 minutos.

“Tenemos una meta en este año, y con el apoyo e instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se implementa esta actividad entre el personal administrativo, operativo y directivo de las diferentes dependencias gubernamentales, no solamente de esta Secretaría, con el fin de cuidar nuestra salud, para servir mejor”, dijo Hernández Campos.

Esta estrategia consiste en desarrollar actividad física durante 15 minutos, al menos una vez por semana, aunado a la detección oportuna de factores de riesgo (toma de glucosa y presión arterial); otorgar asesoría personalizada para fomentar una alimentación equilibrada; realizar actividad física para reducir el sedentarismo; así como dar seguimiento para una atención integral oportuna.

Durante la actividad física, se incluyó movilidad articular, estiramientos, ejercicios de activación muscular, pausas activas y técnicas de respiración. NOS VEMOS.

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