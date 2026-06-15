DESTACA GATTAS EL APOYO DE LA DOCTORA MARIA DE VILLARREAL, Y LOS MENSAJEROS DE PAZ, DEL DIF TAMAULIPAS.

En las recientes semanas hemos visto un cambio en la manera como los medios de comunicación abordan al gobernador AVA, y este los atiende sin evadir preguntas. Una de estas entrevistas ocurrió justo hoy lunes 15 de junio, donde se destacó la realización de posibles acciones ante las diatribas publicadas por el Ángeles Times, en contra de Villarreal Anaya.

Implementará su gobierno acciones legales, en contra de aquellas personas o medios que publicaron la nota generada desde Estados Unidos?

——-Estamos analizando eso, con gente que nos asesora en el campo jurídico-legal, para ver las condiciones de estos medios de comunicación, en relación a las leyes norteamericanas.

—Pero sí estamos exigiéndoles una reparación y que nos brinden los mismos espacios de divulgación, y a la condición mediática que armaron. Lo cierto es que comienza a haber propaganda disfrazada de noticia. Y también notas pagadas de antemano, ya muy perfiladas para dañarnos, a pesar de que se les brinda información que desmiente y prueba que lo que publican, no es cierto, dijo AVA.

—- En estos casos creemos que se trata de notas prepagadas que de todos modos, pase lo que pase, ya va a salir. Sin embargo este tipo de actitudes mediáticas, debe de tener una consecuencia de reparación, (del daño moral), cuando menos de disculpas. Y deben de publicar en sus medios, lo que ya todos tuvimos oportunidad de poseer información tanto directamente de la embajada de Estados Unidos, como de sus instituciones de seguridad interior. Y también por parte del propio canciller en México, desmintieron este tipo de noticias falsas.

Américo calificó los ataques recibidos desde Estados Unidos, como acciones con fines políticos y electorales, mismas que buscan un momento propicio para hacerse eco. Y ahora aquí, quieren responsabilizar a un delegado de bienestar,¿cuando se había responsabilizado a un funcionario de bienestar, de ser el responsable de los resultados electorales?, se preguntó el gobernador Villarreal Anaya.

Por otra parte, el mandatario estatal salió al paso de quienes buscan demeritar las políticas públicas en el tema de dos hospitales que no han sido inaugurados en el sur de la entidad.

—Si esos dos hospitales no se han inaugurado, es porque aun no se han terminado, aclaró. Y recordó que la Presidenta Sheinbaum siempre ha estado muy pendiente en la supervisión y la atención de todas nuestras instalaciones de salud. Hemos tenido todo el apoyo de su parte para seguir trabajando.

Lamentablemente-comentó AVA–, ha habido retraso en las condiciones de equipamiento, como por ejemplo los elevadores para el hospital de ciudad Madero. El IMSS bienestar de ciudad Madero. La entrega de estos elevadores no se cumplieron en los plazos, pero ya han llegado, y se están terminando de instalar.

Un hospital como el que mencionamos en el sur de Tamaulipas, no puede operar si no cuenta con estos elevadores para la atención propia de los pacientes.

AVA concluyó que los dos hospitales del sur, son nosocomios de primera línea en el sector de la medicina pública, con los cuales se dará atención de tercer nivel a toda esta región importante de nuestro estado. Esa sí podemos aseverar que es una realidad, dijo el gobernador. Con lo anterior, aunque no lo especificó textualmente, sí dio a entender que existe un absoluto contraste, entre los evidentes avances en diversos sectores estratégicos, lo cual puede comprobarse todos los días. Y las mentiras propagadas desde Estados Unidos, y reproducidas por algunos medios del país, de una manera irresponsable.

——–DESTACA GATTAS EL APOYO DE MENSAJEROS DE PAZ, DEL DIF TAMAULIPAS.

Desde su cuenta en las redes sociales, el alcalde de victoria, Lalo Gattas, escribió:

—-Con el apoyo de la doctora María de Villarreal y el DIF Tamaulipas, Mensajeros de Paz, , seguimos sumando esfuerzos, para estar cerca de nuestra gente, y atender sus necesidades.

—–En el ejido La Misión, acompañé a mi querida Lucy de Gattas, a la entrega de apoyos alimentarios, dentro del programa “Voluntad de Apoyar a las Familias”, acciones encaminadas a fortalecer la alimentación , y brinda respaldo a las familias del entorno rural.