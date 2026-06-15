Inicia capacitación de 50 docentes en procesos de ensamble, prueba y empaquetado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 15 de 2026– Tamaulipas dio un paso estratégico en la formación de capital humano especializado para la industria de semiconductores, con el inicio de la capacitación de la primera generación de 50 docentes en procesos de ensamble, prueba y empaquetado, conocidos como ATP.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este programa representa el comienzo de una nueva etapa para el estado en materia de innovación, desarrollo tecnológico y vinculación entre educación e industria.

“Vivimos un momento histórico; la transformación tecnológica que impulsa la industria de semiconductores está redefiniendo las cadenas globales de valor y generando oportunidades sin precedentes para las regiones que sepan prepararse, desarrollar talento y construir capacidades especializadas”, expresó.

Cantú Deándar señaló que, bajo el liderazgo del gobernador, Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas ha asumido el compromiso de formar el talento que demandan los desafíos de esta nueva era tecnológica, especialmente ante las oportunidades que representa el nearshoring.

La capacitación será impartida por IBEROTECH bajo la metodología Learning by Doing, con el acompañamiento del CINVESTAV Tamaulipas, como parte del diagnóstico integral de capacidades tecnológicas del estado.

La titular de Economía subrayó que la participación de estos 50 docentes tendrá un efecto multiplicador, ya que los conocimientos adquiridos serán replicados en universidades, tecnológicos y bachilleratos tecnológicos, fortaleciendo la preparación de jóvenes que podrán integrarse a sectores industriales de alto valor.

El proyecto se desarrolla mediante una alianza entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación, el COTACYT, el CINVESTAV Tamaulipas, Banco Santander, IBEROTECH e instituciones educativas del estado, con una inversión total de 4 millones de pesos.

En la sesión estuvieron presentes la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, en representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García; el director general del COTACYT, Julio Martínez Burnes; el director del CINVESTAV Unidad Tamaulipas, Javier Rubio Loyola; el vicepresidente de CANIETI, Manuel Roche Rangel; la directora general de EmTech Institute, Yadira Álvarez; y el rector de El Colegio de Tamaulipas, Marco Antonio Moreno Castellanos.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas fortalece la vinculación entre educación, ciencia, tecnología e industria, e impulsa una agenda de competitividad e innovación para preparar al estado frente a las oportunidades de la economía global.