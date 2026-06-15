Sin duda todos los días aprendemos algo nuevo y ese aprendizaje ha sido abundante a raíz de la aparición de la computadora y del internet, por lo que nuestro acervo se ha enriquecido significativamente.

El título de hoy es la combinación de las palabras ‘información’ y ‘epidemia’, que se interpreta como a la excesiva propagación de información sobre un tema específico, especialmente durante crisis sanitarias o brotes pandémicos. Esta información puede ser cierta, incorrecta o deliberadamente falsa, y su pronta difusión por medios digitales y redes sociales complica que las personas encuentren orientación confiable.

En el caso particular del magisterio tamaulipeco, la lucha por llegar a las oficinas de la sección 30 y suplir al líder oficial, Arnulfo Rodríguez Treviño y a su Comité Seccional, pareciera urge a ciertos aspirantes que insisten en publicar notas en ciertas columnas y redes sociales que confunden a quienes emitirán el voto directo: los profesores. De ahí la infodemia en el magisterio.

Un connotado periodista, empieza su columna “Ante la actitud de Arnulfo Rodríguez Treviño, líder de la Sección XXX del SNTE, de secuestrar la convocatoria para nombrar sucesor…” Precisando: ¿Qué hace pensar sobre la actitud de ‘secuestrar la convocatoria’? ¿Cuál convocatoria?

El mismo comunicador más adelante escribe: “…la convocatoria debería ser publicada en octubre (2026), según las fechas oficiales del SNTE. Los aspirantes, ante la proximidad de este documento- ya andan en campaña...” Sin embargo, las primeras líneas son confusas ¿a propósito?

De por sí el hábito de poca lectura está creciendo y con esto.

Otro destacado periodista pisó un callo que hizo brincar al precandidato a la sección 30, originario de Padilla, Tam., cuando publicó recientemente que el hoy aspirante, presidió la Comisión de Educación en la Cámara de diputados federal y promovió la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007 que ahora la CNTE busca abrogar.

La reacción de Enrique Meléndez Pérez fue inmediata y publicó lo que él mismo consideró una calumnia, una información falsa, al asegurar que su periodo como diputado federal fue en una legislatura anterior.

¿A quién creerle? Porque cada uno presenta su argumento y lo que es claro es que en el 2007 -año de la aprobación de la nefasta Ley del ISSSTE para la jubilación de los maestros- el presidente era Felipe Calderón Hinojosa (2006- 2012) y la líder del magisterio era Elba Esther Gordillo Morales (1988-2012).

La relación que el periodista hace, posiblemente, es que el aspirante a la 30, Enrique Meléndez Pérez, desde que asumió a la titularidad de la 30, La Maestra era la manda más, lo que se interpreta como que ella – ¿vendió? – al magisterio y el de Padilla estaba ahí y apoyó desde su trinchera.

¿La candidatura de Meléndez se puede entender como el retorno de Gordillo al poder magisterial? ¿Cuántos enriquitos puede haber en el país, buscando la silla seccional? No debemos obviar que de 2019-2021 las Redes Sociales Progresistas (RSP) de Gordillo en Tamaulipas, fracasaron y Enrique fue el presidente y promotor de ellas en el estado.

Este verano -2026- se anuncian movilizaciones públicas de profesores del estado que tomarán las calles, porque el mismo Enrique Meléndez insiste en que Arnulfo Rodríguez Treviño secuestrará la convocatoria a la elección. ¿Si esto fuera verdad, México lo permitiría? ¿El mismo gobierno de Tamaulipas se quedaría con los brazos cruzados?

Esta guerra de información es una infodemia y la alerta debe ser para los gobiernos federal y local, puesto que se corre el peligro de que los apasionados y promotores del ‘bloque negro’, pudieran hacer desmanes públicos y acusar a los maestros del estado.

Dice un periodista con razón, “Los tiempos del magisterio, son los de los dirigentes, los de Arnulfo, que buscarán en el año electoral regidurías, alcaldías, diputaciones y cargos en los gobiernos municipales…” No me parece mal porque es una legítima aspiración, para nombrar a verdaderos interlocutores con las autoridades de educación y del gobierno.