La institución impartió la plática “Inclusión y No Discriminación” para fortalecer valores como la empatía, igualdad y sana convivencia desde las aulas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de fomentar una cultura basada en el respeto, la igualdad y la aceptación de las diferencias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas llevó a cabo la plática “Inclusión y No Discriminación”, dirigida a estudiantes de educación primaria.

La actividad fue impartida a alumnas y alumnos de primero y segundo grado de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, donde se abordó la importancia de reconocer que cada persona cuenta con características, formas de pensar, aprender, sentir y expresarse distintas, pero con el mismo valor y derecho a recibir un trato digno.

Durante la jornada, se promovió la reflexión entre los estudiantes sobre la necesidad de evitar prácticas discriminatorias y fortalecer relaciones basadas en la empatía, el compañerismo y el respeto hacia los demás.

A través de estas acciones preventivas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas busca contribuir a la formación de entornos escolares más seguros e inclusivos, impulsando valores que favorezcan la convivencia armónica y el reconocimiento de la diversidad.

La institución reiteró su compromiso de continuar desarrollando actividades que fortalezcan la prevención, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una sociedad más igualitaria.