CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Para recuperar transparencia, rendimiento, profesionalismo y seguridad en la administración, el gobierno del Estado creó un comité técnico que absorberá el manejo de infraestructura, becas, tecnología e investigación, así como proyectos estratégicos, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Pero se cuidaron muy bien de seguirla llamando “Autónoma”.

Un boletín oficial de prensa distribuido por la propia UAT, subraya que la nueva estructura se encargará básicamente “de la correcta toma de decisiones de los recursos”, dejando implícito que anteriormente eso no ocurría.

El mismo documento rebosa demagogia pues se excede en los elogios repartidos entre el Gobernador del Estado y el Rector de la Universidad, como para atajar suspicacias sobre la desconfianza que podría haber surgido entre ambos funcionarios.

Los observadores apuestan a un cambio de Rector en el corto plazo.

El párrafo número dos del boletín distribuido por el gobierno del Estado sobre el mismo tema, enfatiza que “la creación de este fideicomiso (la que arrebata las atribuciones del Rector) surge como parte de una estrategia humanista que consiste en el entendimiento y acompañamiento con el fin de aplicar los recursos de forma eficiente”.

Américo sigue envuelto en escándalos mediáticos, con el agravante de que hasta su hijo del mismo nombre recibe su porción de lodo negro en el vecino Estado de Coahuila donde cumple una encomienda política.

En tanto que en Nuevo Laredo, el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal realizará un festejo dedicado a los padres de familia en el marco de las celebraciones por el 178 aniversario de la fundación de la ciudad, para reconocer su esfuerzo, fortalecer la convivencia familiar y continuar promoviendo espacios de sana recreación para la ciudadanía.

El festejo se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio a partir de la una de la tarde en el Espacio Cultural y Artístico del Parque Viveros, donde las familias podrán disfrutar de un ambiente festivo y diversas actividades gratuitas.

La jefa del Cabildo fronterizo destacó que esta actividad forma parte de la agenda conmemorativa organizad por su gobierno, para celebrar la historia, identidad y grandeza de Nuevo Laredo, involucrando a las familias en eventos que fortalecen el tejido social y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Como parte del programa artístico se contará con la participación de la Ronda Machetera y Tropicalísimo Apache, agrupaciones que amenizarán la jornada con sus más grandes éxitos y ofrecerán un espectáculo para todos los asistentes.

Pero además, durante el evento se realizará la transmisión en vivo de los partidos de la FIFA 2026, permitiendo que los aficionados al fútbol disfruten de la emoción deportiva sin perderse esta importante celebración familiar.

Los asistentes también podrán participar en dinámicas especiales para ganar paquetes de carne para asar y otras sorpresas preparadas por el gobierno de Nuevo Laredo, para consentir a los padres de familia en su día.

También en Nuevo Laredo, el Cabildo sesionó para conmemorar el 178 aniversario de la fundación de la ciudad así como el centenario del reloj público de la plaza Hidalgo, con acontecimientos que forman parte de la identidad histórica y el orgullo de generaciones de neolaredenses.

La ceremonia reunió a integrantes del Cabildo, autoridades militares, representantes de la sociedad civil y descendientes de las familias fundadoras, quienes participaron en este acto dedicado a honrar los orígenes de la ciudad y reconocer a uno de sus símbolos más emblemáticos.

Carmen Lilia resaltó que la fundación de la ciudad representa uno de los actos de patriotismo más significativos en la historia de México, al recordar la decisión de las familias de la antigua Villa de San Agustín de Laredo, de permanecer en territorio mexicano tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo.

“Hace 178 años, las familias de la antigua Villa de San Agustin de Laredo tomaron una decisión heroica. Cruzaron el río Bravo para permanecen en territorio mexicano, impulsados por su amor a la patria, a su identidad y a sus raíces.

“Gracias a ese acto de valentía nació la ciudad que hoy orgullosamente habitamos”, expresó.

Dijo también Carmen Lilia que el espíritu de aquello fundadores continúa vigente en una ciudad que ha sabido superar desafíos, transformarse y consolidarse como una de las fronteras más importantes del país.

“Nuevo Laredo es hoy una ciudad fuerte, dinámica y en constante evolución. Somos una comunidad que sigue construyendo oportunidades, crecimiento y bienestar, siempre con la misma convicción y el mismo amor por México que inspiró a nuestros fundados” afirmó.