Hidalgo, Tamaulipas.– Un accidente múltiple registrado sobre la Carretera Federal 85 dejó como saldo una persona sin vida y al menos 10 más lesionadas, además de provocar la suspensión parcial de la circulación vehicular en el tramo afectado.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 93, donde elementos de la Guardia Estatal de la Estación Segura Magueyes localizaron cuatro vehículos involucrados que quedaron obstruyendo el carril con dirección de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente participaron un automóvil Jetta, dos unidades Vento y una camioneta Nissan.

Tras la emergencia, autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar, mientras que otras 10 resultaron lesionadas y fueron atendidas por cuerpos de auxilio que acudieron a la zona.

Ante la magnitud del accidente, se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional y servicios médicos, quienes realizaron labores de atención a los heridos y las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen presencia en el sitio para coordinar las maniobras de seguridad, retiro de vehículos y liberación de la vialidad, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar rutas alternas, debido a que los trabajos podrían extenderse durante varias horas.