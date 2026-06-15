Tinta Negra

Vía legal, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA está en su derecho de exigir la reparación del daño y solicitar una réplica en el mismo espacio de divulgación y condición mediática que armaron el Diario Los Ángeles Time de los Estados Unidos y que utilizaron medios de comunicación en México.

La acusación de que fue objeto VILLARREAL ANAYA, como el gobernador de Sonora ALFONSO DURAZO, difundida en los Ángeles Times, no ha quedado en el olvido y contrario a ello, se está analizando con profesionales del derecho que asesoran a la administración como al Ejecutivo Estatal en el campo jurídico y legal.

El análisis permitirá ver las condiciones, para que en base a las leyes norteamericanas y la legislación en México, se pueda actuar por la vía legal.

Lo del gobernador VILLARREAL ANAYA es lo justo, para simple y sencillamente disponer del mismo espacio en los medios de comunicación en su defensa.

De hecho, AMÉRICO no lo tomaría a mal, si quien escribió en el Diario Los Ángeles Times y lo replicaron otros medios de comunicación en México simplemente ofrecieran una disculpa y ahí quedaría el tema.

Por cierto, el titular de la Secretaría de Educación MIGUEL ÁNGEL VALDEZ emprendió una dinámica, al dejar la oficina unos días y salir a territorio para atender de manera directa la problemática que pudiera enfrentar los docentes e integrantes de las comunidades escolares en todo momento y en cualquier lugar.

En días pasados, el titular de la SET estuvo en la zona norte, Matamoros y Reynosa para ser más precisos, donde sostuvo audiencias públicas y visitó planteles educativos para conocer inquietudes de viva voz de los docentes, canalizarlas y lo más importante; que sean atendidas.

MIGUEL ÁNGEL VALDEZ es un servidor público que ha entendido a la perfección la política humanista impulsada por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y por lo mismo, la SET se ha convertido en una institución de puertas abiertas.

Cuando está en las oficinas de la SET, en Ciudad Victoria, es fácil encontrar al servidor público hasta en los pasillos, donde atiende a los docentes o bien, los acompaña a la sala de juntas o bien, los canaliza de manera directa con los subsecretarios, directores de área o jefes de departamento.

Habrá que decir, que en manos de MIGUEL ÁNGEL VALDEZ, la SET es una única institución que cuenta con un programa de Audiencia con tu Secretario, que implica dar tiempo y conocer de viva voz los problemas que enfrentan las escuelas. EN FIN.

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