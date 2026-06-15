¿Cómo están? Ante las intensas lluvias a registrarse en diversas zonas de Tamaulipas, la Coordinación Estatal de Protección Civil hace un llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar medidas preventivas para salvaguardar su integridad.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, señaló que las lluvias registradas en los últimos días han sido de beneficio para el estado, particularmente en la recuperación de los niveles de almacenamiento de presas y cuerpos de agua, gracias a los escurrimientos derivados de las precipitaciones.

No obstante, exhortó a la ciudadanía a no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, especialmente en aquellos sitios donde se presenten corrientes de agua o incrementos repentinos en los niveles de los cauces, ya que estas condiciones pueden representar riesgos para la seguridad de las personas.

El funcionario señaló que Protección Civil mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y trabaja en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

OFRECE UAT LA ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA FORENSE

La Universidad Autónoma de Tamaulipas invita a los profesionales que quieran ampliar su campo laboral a cursar la Especialidad en Psicología Forense, impartida en la Facultad de Derecho Campus Tampico, en colaboración con el Sistema DIF Tampico.

Este programa tiene como meta preparar a los estudiantes en la elaboración de dictámenes, peritajes e informes psicológicos que podrán utilizarse con valor probatorio en profesos judiciales.

El objetivo es formar expertos que desarrollen conocimientos específicos para desempeñarse como peritos en psicología forense en las diferentes áreas del Derecho. Ello en el marco del proyecto del rector Dámaso Leonardo Alvarado Anaya de acrecentar la calidad de la UAT.

INVIERTE ALCALDE LALO GATTAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Con un beneficio directo para 333 niñas y niños que reciben formación escolar en la Primaria Distribuidores Nissan 37, el alcalde Eduardo Gattás arrancó la construcción de una aula didáctica en esta institución de la Colonia Vamos Tamaulipas.

En el banderazo de la obra que significará más espacio para aprender y mejores condiciones para la enseñanza, Lalo Gattás reiteró que su gobierno seguirá invirtiendo en la educación de las nuevas generaciones que mañana serán los profesionistas ,los emprendedores y los líderes de nuestra ciudad.

Dominic Romina Garcías, alumna de sexto grado alzó la voz de sus compañeros indicando: “Cuando entremos en esa nueva aula vamos a recordar que alguien confió en la educación pública y en los niños de Victoria, ¡gracias por trabajar por las escuelas!, ¡gracias por escucharnos!” NOS VEMOS.

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hel Jaramillo Hernandez

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