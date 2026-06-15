Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso en contra de José Santos “C”, señalado por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

La resolución fue emitida por un Juez de Control, luego de que el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) presentara datos de prueba relacionados con los hechos registrados el 19 de diciembre de 2017, en el poniente de Matamoros, donde una persona fue privada de su libertad.

Durante la audiencia, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, además de establecer un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas señaló que continuará fortaleciendo las acciones para esclarecer hechos delictivos y llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados como responsables de delitos que afectan la libertad y seguridad de la ciudadanía.