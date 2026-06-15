Desde hace ya unos meses ha iniciado una guerra soterrada hacia el interior de MORENA, reyerta que a como dé lugar sus cabecillas tratan de minimizar, sin embargo lo cierto es que se están dando todos contra todos, sino pregunten a la titular del morenismo en el estado LUPITA GÓMEZ quien nomás no encuentra la manera de meter orden, la verdad nos dicen en todo esto es que ya a algunos ya les han enviado ciertas señales de que al menos hasta el momento se encuentran dentro de los “elegidos” respecto a la contienda electoral del año venidero, tema que la muy despistada mandamás del partido nada tiene que ver así su incompetencia.

El asunto también es que quienes no no han sido tomados en cuenta por la real cúpula son sospechosamente objeto de toda clase de andanadas mismas que presuntamente son responsabilidad de miembros del partido en el poder, así de ese tamaño la bronca y las traiciones.

Entre este tipo de bajezas y deslealtades aparece el diputado bicolor panista-morenista HUMBERTO PRIETO HERRERA quien bajo cuerdas hace de todo para descalificar por ejemplo a su compañera diputada MAGALY DEÁNDAR, filtrando toda clase de negativos en su contra, lo indigno es que el mentado diputado quien por cierto vorazmente sueña con alcanzar la candidatura a la alcaldía de Reynosa, niega ser el responsable de desgastar a la dama en mención cuyo único pecado al momento, es estar dentro de las simpatías ciudadanas de aquella virulenta ciudad la cual que contrasta radicalmente con la animadversión que existe en contra de BETO PRIETO, y de ello, hay constancia.

De mentado diputado bicolor nos refieren que nomás no alcanzará ni siquiera ser tomado en cuenta cuando realmente se llegue a el tiempo de las definiciones, su presunta complicidad al tolerar y apoyar a miembros directos de su familia en algunas corruptelas son una carga que nomás no podrá pasar, todo ello sin contar que su sangre azul sigue trastocando acciones encaminadas en favor de MORENA, por ello dicen y dicen bien, que quien traiciona una vez lo hará nuevamente sin dudarlo, o no BETO PRIETO?.

En tanto desde luego que a nadie pasa por alto el abrupto distanciamiento que día a día avanza peligrosamente al punto de congelación entre la cùpula política estatal y la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado TANIA GISELA CONTRERAS LÓPEZ a quien en un motón de actos no oficiales y oficiales le han corrido la más atenta de cortesía de ignorarla, cuando no hace mucho hasta la apodaban el “ajonjolí de todos los moles” ustedes saben porqué.

Un motivo o uno de los varios que vuelan en su alrededor son sus presuntos y muy sonados señalamientos que tienen que ver con un montón de actos ilegales y donde hasta su cónyuge el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales JORGE LUIS BEAS GÁMEZ ha salido muy raspado, por llamar de algún modo su participación, así las cosas.

En otras cosas en verdad la diputada JUDITH KATALYNA MÉNDEZ CEPEDA considera que tiene merecimientos con apenas con pichurrientos cuatro años de ser “política” de ser tomada en cuenta para una empresa mayor en la elección del 2027 como ser candidata a la alcaldía capitalina por ejemplo, en verdad lo pensara, dicen que para este tipo de imaginación existe una pastilla que se llama “ubicatex”.

En otras cosas Tamaulipas es una potencia en comercio binacional en logística de movilidad y en generación de energía, con desarrollo de puertos, carreteras y vías férreas con una posición geográfica privilegiada, pero la transformación que vive el pasado va de la mano elprogreso y de mejores distribuciones más justa y equitativa para las y los tamaulipecos, afirmó el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Es esta la visión de un estado progresista de un estado que busca un beneficio para su sociedad y atento también a algo sustantivo que ha sido un compromiso personal, la inseguridad de la que debemos gozar todos los y las tamaulipecos, expresó el mandatario VILLARREAL ANAYA.

En tanto con una apuesta directa de 333 niñas y niños que reciben su formación escolar en la primaria Distribuidores Nissan 37, el alcalde de Victoria LALO GATTA BÁEZ arrancó la construcción de un aula didáctica, ubicada en la colonia Vamos Tamaulipas, En el banderazo de obra que significa un mayor espacio para aprender y mejorar las condiciones para la enseñanza, GATTAS BAÉZ reiteró que su gobierno seguirá invirtiendo en la educación en las niñas y niños que mañana serán los profesionistas, los emprendedores y los líderes de nuestra ciudad.

Cabe destacar que con este tipo de acciones el edil local continúa fomentando la educación entre la niñez victorense.

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