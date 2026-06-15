Elementos realizaron recorridos, apoyaron en labores de desagüe y rescataron vehículos varados en zonas afectadas por acumulación de agua.

Río Bravo, Tamaulipas.- Ante las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias, personal de la Guardia Estatal activó el Plan Tamaulipas para brindar atención preventiva y apoyo a habitantes de sectores vulnerables del municipio.

Como parte del operativo, elementos de la corporación realizaron recorridos de seguridad y vigilancia en el Ejido Nuevo Progreso, donde se identificaron zonas con acumulación de agua y se implementaron acciones de auxilio.

En coordinación con Protección Civil Municipal, los oficiales atendieron los puntos con mayor presencia de encharcamientos, participando en labores de desagüe de calles y áreas bajas con el objetivo de reducir riesgos para la población.

Durante la atención de la contingencia se contabilizaron siete puntos con inundaciones, sin que hasta el momento se reportaran deslaves, cierres carreteros, caída de árboles o evacuaciones hacia refugios temporales.

Además, la Guardia Estatal brindó apoyo en el rescate de tres vehículos que quedaron varados debido a las condiciones del terreno provocadas por las lluvias.

El Plan Tamaulipas permanece activo como parte de la estrategia de respuesta ante emergencias, fortaleciendo las acciones de prevención, seguridad y atención inmediata en coordinación con autoridades municipales.