“¿Qué caso tiene el diálogo si se sigue manteniendo la misma posición?”, fue la interrogante presidencial a los líderes y activistas del movimiento de la CNTE que denominan “Paro nacional indefinido”, pero que ni con mucho es en todo Méxicosino apenas en cinco estados; tampoco es indefinido porque más pronto que tarde será levantado o tal vez ya empezó ese proceso por la vía de votar con los pies, con la no presencia en los bloqueos y las marchas en la capital del país con una sección 9 que destaca por la ausencia de paristas y manifestantes.

​Complementó la doctora Claudia: “Aquí hemos hecho varios planteamientos. Y acá, pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Es muy complejo”. Complejidad que obliga a las partes a no cerrar las puertas al diálogo porque mientras se mantengan, las posibilidades de soluciones negociadas son mucho mayores. Y la política es diálogo y negociación, o como diría el clásico de Macuspana –que provoca migraña entre sus detractores y enemigos del tipo de la famosa Perrita de Trump–, para eso se inventó la política. Perdón, caninos, por la comparación con el plutócrata de la evasión fiscal y las transas.

Fue más lejos todavía Sheinbaum en la mañanera del viernes 12 al admitir que entre el magisterio “hay inconformidad con el mecanismo para el ingreso y la movilidad de los profesores, pero la CNTE (el liderazgo) quiere regresar al pasado como opción para la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestros y los Maestros. Esto es, que estos procesos se definan en comisiones mixtas entre gobierno y las cúpulas sindicales para definir las plazas, pero “la verdad no estoy segura de que eso quieren los maestros, porque eso se prestó a mucha corrupción”.

​Claudia Sheinbaum Pardo como titular de Ejecutivo federal es la única que los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dejó plantada sin motivo aparente alguno y a la siguiente semana marchaban por las calles de la Ciudad de México muy orondos para “exigir” diálogo con ella, tal cual lo hacen ahora, después de que las multitudes futboleras los rebasaron con creces al apropiarse de las avenidas y las 18 plazas y festivales, incluido el Zócalo y el Estadio Azteca, y la Coordinadora fue reducida a su mínima expresión por más de 500 000 capitalinos y sus familias. Fue la cosecha de décadas de que el errático y acrítico liderazgo nulificó el derecho a la movilidad y el trabajo de muchos por lo menos durante mayo de cada año.

Y para evitar la corrupción, la venta de plazas a cargo del SNTE o de la CNTE, en eso no se diferencian los charros y los independientes (respecto de quién) o democráticos, CSP planteó por segunda ocasión que para evitar que se preserven este tipo de esquemas que generan prácticas irregulares, el gobierno promoverá una consulta escuela por escuela a fin de conocer cuál es la opinión de la mayoría de los profesores. Por supuesto que los que están acostumbrados al liderazgo sindical y administrar recursos sindicales, la objetarán y falta corroborar los aspectos jurídicos.

Encarrerados en las consultas podría examinarse qué otros aspectos de la problemática de los trabajadores de la educación podrían ser consultados abajo, sin que los dirigentes monopolicen las decisiones y el manido recurso de las “demandas legítimas” no es suficiente para que el gobierno de México destine recursos inexistentes, por más compromisos de campaña formulados en 2024 o la importancia estratégica de la educación en el presente y futuro del país.

Acuse de recibo

En 1983, el 90% de los medios de Estados Unidos eran propiedad de 50 empresas; hoy día, todos los principales medios están controlados por sólo seis empresas: Comcast, Walt Disney, Warner Bros, Discovery, Paramount Skydance, Sony y Amazon. USA, país autoproclamado “campeón de la libertad”, ahora está colocado como el número 64 en el mundo en libertad de prensa en el informe anual más reciente de Reporteros sin Fronteras (https://rsf.org/es). (…) “Muchas gracias, Eduardo. Saludos”; dice la poetisa Guadalupe Elizalde. (…) Y el economista y consultor Néstor Fernández Verti: “Saludos Eduardo. Gracias por tus Utopías”. (…) En tanto que Nisaa optó por 🤗🤗🤗🤗🤗 (…) “Hace unos días falleció Antonio Gershenson Tafelov, destacado dirigente sindical del SUTIN (de los fundadores) y de la Tendencia Democrática del SUTERM, militante de las izquierdas históricas, ingeniero y físico, maestro universitario, autor de varios libros, articulista y fundador de La Jornada, funcionario público en sus áreas de conocimiento, diputado federal por el PSUM, preso político por atentar contra la embajada de Bolivia, a causa del asesinato del Che Guevara. QEPD. Va mi sentido pésame para su esposa Ruxi Mendieta y sus hijos”: Elba Pérez Villalba. (…) Enlace a Musk y el “tecnofascismo”, editorial institucional harto ilustrativo https://www.jornada.com.mx/2026/06/13/edito

(…) Otra liga, https://forumenlinea.com/?page_id=53

http://www.forumenlinea.com/ X: @forumenlinea forum@forumenlínea.com