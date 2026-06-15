Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 15 de 2026 – Con el objetivo de facilitar la atención a productores del campo con créditos pendientes de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador regional Norte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Juvencio Camacho Díaz.

Durante el encuentro se definieron mecanismos de coordinación para acercar los servicios a los productores mediante la red de Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), lo que permitirá ampliar la cobertura de atención en todo el estado y evitar traslados a las únicas dos oficinas del INDEP en Tamaulipas.

Varela Flores informó que en la entidad existen alrededor de 8 mil 600 personas con créditos vigentes ante la desaparecida FND. De ellas, aproximadamente 5 mil 300 serán beneficiadas con la extinción total de sus adeudos.

“Somos el estado con mayor número de créditos en esta situación y, por lo tanto, uno de los más beneficiados por esta estrategia impulsada por el Gobierno Federal”, destacó.

Asimismo, señaló que los trabajos iniciarán en el municipio de Aldama, donde se concentra el mayor número de beneficiarios, y se realizarán en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

El titular de Desarrollo Rural explicó que alrededor de 3 mil 300 acreditados podrán acceder a esquemas de reestructuración. Las mujeres con adeudos de hasta 400 mil pesos y los hombres con adeudos de hasta 250 mil pesos podrán obtener la cancelación de su deuda; quienes superen esos montos accederán a esquemas de reestructuración con condiciones favorables y sin cargos moratorios.

Finalmente, recalcó que la regularización de estos productores permitirá que miles de ellos vuelvan a ser sujetos de crédito y puedan acceder a programas de financiamiento como Cosechando Soberanía, impulsado por el Gobierno Federal, así como a los esquemas de inclusión financiera promovidos por el Gobierno de Tamaulipas.