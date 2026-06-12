Un proyecto estratégico que busca profesionalizar la producción y comercialización de productos tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 12 de 2026 – Con el respaldo de las Secretarías de Turismo, Economía y Seguridad Pública del estado, se formalizó la creación de la Cooperativa Tamaulipas se Transforma, un proyecto estratégico que busca profesionalizar la producción y comercialización de productos tamaulipecos, con presencia en múltiples puntos de venta, incluyendo la tienda insignia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que: “este esfuerzo refleja la visión de trabajo impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a generar oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas, fortaleciendo la participación de las comunidades, el talento local y el desarrollo de proyectos con alto sentido social”.

Indicó que en Tamaulipas “se cuenta con productos que llenan de orgullo, artesanías únicas, bebidas emblemáticas, artículos elaborados con maestría por manos tamaulipecas y una rica diversidad de expresiones que reflejan nuestra identidad, nuestra cultura y nuestras más profundas tradiciones”.

Por su parte, Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, destacó los beneficios que esta cooperativa representa, tanto para sus miembros actuales como para las tamaulipecas y tamaulipecos que se integren más adelante.

Javier Garza, en representación de Alfredo Pérez Salinas, presidente de la Cooperativa y fabricante del reconocido mezcal El Tinieblo, agradeció el respaldo del Gobierno de Tamaulipas por impulsar la conformación de esta agrupación que traerá importantes beneficios al sector “Hecho en Tamaulipas y Tamaulipas Seguro Te Enamora”.

En la reunión realizada en la Torre Bicentenario de Ciudad Victoria se contó con la presencia de Ernesto Guevara Garza, director de Economía del Bienestar de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Eva Hernández Flores, presidenta del Voluntariado.