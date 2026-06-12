Matamoros, Tamaulipas.- Como parte de las estrategias de prevención primaria del delito, estudiantes de la escuela secundaria número 11 “Hilario Jasso de la Cruz” recibieron pláticas del personal de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), enfocadas en el tema de acoso escolar y su relación con conductas delictivas, dirigida a grupos de primer y segundo año.

La actividad fue impartida por personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Matamoros, con el objetivo de intervenir de manera temprana en factores de riesgo entre la población juvenil.

Durante la jornada, se abordaron situaciones relacionadas con la violencia escolar, así como las consecuencias que este tipo de conductas puede escalar hacia escenarios de mayor gravedad si no se atienden a tiempo.

Estas acciones buscan reducir los factores que propician la generación de violencia y delincuencia, mediante orientación directa a los jóvenes en entornos educativos, donde se pueden detectar y atender conductas antisociales desde sus primeras manifestaciones.

Se trata de una estrategia integral que prioriza la prevención sobre la reacción, al considerar que la atención temprana en adolescentes es clave para evitar su involucramiento en actividades delictivas.