Ciudad Victoria, Tamaulipas, 12 de Junio de 2026.- Como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad y la cercanía con la ciudadanía, personal de la Guardia Estatal mantiene recorridos de proximidad y vigilancia en establecimientos comerciales.

Durante estas actividades, además de reforzar la presencia policial en las zonas comerciales, las y los elementos establecen diálogo directo con propietarios, trabajadores y clientes, con el propósito de fomentar la cultura de la denuncia y fortalecer la confianza ciudadana.

Asimismo, se brinda información sobre el uso de las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089, exhortando a la población a reportar cualquier situación que pudiera representar un riesgo para su seguridad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de proximidad social que impulsa la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, orientada a prevenir conductas delictivas y contribuir a la construcción de entornos más seguros para la ciudadanía.