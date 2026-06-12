Abasolo, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal brindó apoyo humanitario a un joven que se encontraba en resguardo en la Estación Segura B1 Soledad, ubicada sobre la carretera estatal 75, en el tramo Villa de Casas–Soto la Marina.

El ciudadano solicitó de manera voluntaria ser trasladado a la central de autobuses del municipio de Soto la Marina para poder regresar a Matamoros.

Sin embargo, al momento de intentar adquirir su boleto, se confirmó que el joven no contaba con dinero ni identificaciones, por lo que no pudo concretar su traslado.

Ante esta situación, los elementos de la Guardia Estatal le brindaron alimentos e hidratación, además de permanecer en el lugar mientras esperaba que un familiar pudiera apoyarlo mediante la compra del pasaje en línea.

Con estas acciones, la Guardia Estatal refuerza su labor de proximidad social y apoyo a la ciudadanía en carreteras, atendiendo no solo situaciones de seguridad, sino también casos de vulnerabilidad entre los usuarios de las vías estatales.