Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Los padres de Kevin, el menor que perdió la vida tras ser atropellado presuntamente por un operador de la empresa de transporte Castores, manifestaron su inconformidad con el desarrollo de las investigaciones y denunciaron posibles irregularidades dentro del proceso legal.

Los familiares señalaron que buscan que el caso sea esclarecido de manera transparente y que se garantice el acceso a la justicia, al considerar que existen situaciones que deben ser revisadas por las autoridades competentes.

A través de diversos pronunciamientos, los padres del menor han solicitado que las investigaciones se conduzcan con apego a la ley y sin privilegios para ninguna de las partes involucradas.

El fallecimiento de Kevin generó consternación entre la sociedad victorense, que ha seguido de cerca el caso y exige que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información adicional respecto a las denuncias de presuntas irregularidades señaladas por la familia del menor.

Los padres reiteraron su llamado para que el proceso judicial avance con transparencia y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.