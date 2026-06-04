Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El presunto responsable del accidente en el que perdió la vida el menor Kevin continuará su proceso judicial en prisión, luego de que un juez determinara no concederle la libertad solicitada por su defensa.

La resolución se dio después de las manifestaciones y exigencias de justicia realizadas por familiares, amigos y ciudadanos que han seguido de cerca el caso desde que ocurrió la tragedia que conmocionó a la capital tamaulipeca.

Los padres del menor han insistido en que las investigaciones se desarrollen con total transparencia y apego a la ley, además de solicitar que se garantice justicia para su hijo.

Durante las últimas semanas, la familia ha expresado su preocupación por el desarrollo del proceso legal y ha participado en diversas acciones para mantener visible el caso ante la opinión pública.

Con la determinación judicial, el imputado permanecerá en prisión mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el proceso correspondiente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El caso ha generado una amplia respuesta de solidaridad entre la ciudadanía, que ha respaldado a la familia en su demanda de justicia.

Las autoridades judiciales continuarán con las etapas procesales correspondientes hasta emitir una resolución definitiva sobre este caso.