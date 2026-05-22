La Legislatura 66 aprobó por unanimidad la adición del artículo 50 Bis a la Ley de Educación, a fin de establecer la capacitación en primeros auxilios en los planteles.

La reforma, impulsada por la diputada Silvia Isabel Chávez Garay, establece que las autoridades educativas, en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverán la capacitación del personal directivo, docente y administrativo de los centros de formación públicos y privados.

En su exposición de motivos, la promovente destacó que la capacitación en primeros auxilios va más allá de los conocimientos médicos básicos.

“La atención inmediata puede marcar una diferencia significativa en los resultados ante una emergencia dentro del entorno escolar”, destacó.

Dicha capacitación deberá realizarse al menos dos veces por ciclo escolar, con el fin de mejorar la atención inmediata ante emergencias y salvaguardar la integridad de la comunidad académica.