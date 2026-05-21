La exdiputada federal y aspirante a la dirigencia estatal del PAN, Omeheira López Reyna se dio cuenta que la “Dinastía Cabeza de Vaca” ha perdido estatus entre la militancia panista y decidió cambiar como compañero de fórmula a Ismael García Cabeza de Vaca por Francisco Garza de Coss.

Si bien es cierto que no era oficial que el hermano del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca fuera su compañero de fórmula para contender por la dirigencia estatal del PAN, la aspirante López Reyna no puede negar que en lugar de ayudarla fue una pesada loza en su búsqueda de ser la sucesora de Luis René Cantú Galván, mejor conocido como “El Cachorro”, aunque para algunos colegas periodistas se refieren a él como un “Cacharro”.

Seguramente la también exmagistrada no había logrado recabar las firmas de apoyo del 10% de la militancia panista, que es uno de los principales requisitos para lograr su registro en la contienda interna del PAN, por lo que se vio en la necesidad de dejar a un lado a Ismael García Cabeza de Vaca.

Y es que el periodo para recabar las firmas de apoyo de la militancia panista vence el próximo martes 26 de mayo, por lo que recurrió al exdiputado local Garza de Coss, pero ni siquiera así logrará obtener las 982 firmas de militantes que exige la convocatoria respectiva para conseguir el registro, según versión de varios panistas consultados.

En contraste, todo parece indicar que la fórmula integrada por Gloria Garza Jiménez y César Augusto Verástegui Ostos, como presidenta y secretario general, respectivamente, “va en caballo de hacienda”, como dice el viejo refrán popular, sobre todo cuando la exregidora victorense Samira Guerrero Marduk no hizo nada por lograr su registro como aspirante a la dirigencia estatal del PAN.

Tanto Garza Jiménez como Verastegui Ostos aprovecharán que no tendrán contendientes en la elección interna para reunirse con grupos de panistas durante el periodo que estaba previsto para las campañas, es decir del 5 de junio al 4 de julio para llegar a la asamblea estatal del próximo 5 de julio para asumir la dirigencia estatal del PAN.

Por otra parte, continúa el avance de importantes proyectos de investigación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), puesto que se logró obtener en 2025 una patente para el tratamiento contra la tuberculosis ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

El investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, doctor Hugo Brigido Barrios García, colaboró en el proyecto “Diterpenos del tipo mulinano para el tratamiento de tuberculosis resistente a fármacos”, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Centro de Investigación Científica de Yucatán y tres universidades de Chile.

Barrios García, especialista en Diagnóstico en Bacteriología y Micología, reveló que la investigación se centro en compuestos de origen natural, como es el caso de las plantas Azorella compacta y Wulinum crassifolium, también conocida como chuquicandia, que han demostrado ser útiles para el tratamiento de cepas de tuberculosis resistentes a los fármacos.

Explicó que el otorgamiento de la patente fue por su aporte en la investigación de nuevas alternativas para el tratamiento de la tuberculosis humana, una de las principales pandemias a nivel mundial.

La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública en México, cuya enfermedad afecta principalmente a hombres en edad productiva (20 a 64 años) y se concentra con mayor incidencia en estados como Baja California, Veracruz, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

En otro tema, por fin Roberto Lazzeri Montaño recibió el beneplácito del gobierno de Donald Trump para ser embajador de México en los Estados Unidos, según reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera “Del Pueblo” en Palacio Nacional.

La solicitud fue enviada desde el pasado 23 de abril, por lo que casi se cumple un mes de que se hizo oficialmente la propuesta de Lazzeri Montaño, quien se desempeñaba como director general de Nafin-Bancomext, cuyo perfil servirá para las negociaciones del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que arrancarán la próxima semana.

Ayer mismo, Lazzeri Montaño tuvo su primera intervención como embajador de México en los Estados Unidos, puesto que estuvo presente en la reunión que sostuvo la presidenta Sheinbaum Pardo con el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin en Palacio Nacional para hablar sobre la coordinación entre ambos países en materia de seguridad.

El encuentro se da en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump para fortalecer el combate al narcotráfico y enfrentar los presuntos vínculos de políticos mexicanos con el Cártel de Sinaloa, como supuestamente es el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moña de Sinaloa.

Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Estados Unidos a México en lo que va de este 2026, luego del viaje realizado por el Secretario de Estado, Marko Rubio García en septiembre del año pasado.

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