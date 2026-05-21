A propósito de la solicitud de extradición del Gobierno Norteamericano, contra el gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, que dio a conocer el 29 de abril la Cancillería Mexicana, el 12 de mayo se publicó en la sección de opinión de SDP Noticias, un artículo que escribí con el título “Rocha Moya y la extradición de Cabeza de Vaca”, que puede consultar en la siguiente dirección: https://www.sdpnoticias.com/opinion/rocha-moya-y-la-extradicion-de-cabeza-de-vaca/.

Una semana después, en la conferencia mañanera del 19 de mayo celebrada en Palacio Nacional, el Canciller ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ, presentó un informe sobre las solicitudes de extradición solicitadas por el Gobierno de México al de Estados Unidos de América, con el visto bueno de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Con la venia de usted, amable lector o lectora, reproduzco algunas partes de mi artículo de SDP Noticias, que dirige FEDERICO ARREOLA CASTILLO, y cerraré con lo dicho por el Secretario de Relaciones Exteriores, sobre el caso del prófugo de la justicia, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

“Si el gobierno norteamericano demanda la entrega de un mandatario, México tiene todo el derecho de exigir la extradición del ex gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca quien, desde septiembre de 2022, salió huyendo del país escapando de la justicia mexicana, refugiándose en McAllen, Texas, en donde vive sin ser molestado y presumiendo el ganado brahmán que tiene en sus ranchos, como lo publicita en las redes sociales”.

“Cabeza de Vaca no es un perseguido político, como pretende venderse en campañas mediáticas para evitar su extradición. Su expediente público está marcado por acusaciones graves de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, que lo llevaron a ser desaforado por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021, siendo salvado mañosamente al día siguiente, por la bancada del PAN en el Congreso de Tamaulipas”.

“Jugando sus últimas cartas, Cabeza de Vaca fue registrado por el PAN de Marko Cortés Mendoza, como el número uno en la lista de candidaturas a la diputación federal por la segunda circunscripción, en busca del fuero, no obstante vivir en Texas. Una jugada política que solo se explica cuando se desenfunda la cartera para comprar inmunidad procesal”.

“Recientemente, la ministra Lenia Batres Guadarrama logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidara el amparo que lo blindaba contra las órdenes de aprehensión. Asimismo, el Tribunal de Disciplina inhabilitó a Juan Fernando Alvarado López, el juez que lo protegió con amparos. El mensaje es contundente: su andamiaje de impunidad ya no existe”.

Hasta aquí las citas. Al respecto, ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ señaló en su informe ante la presidenta, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, que entre las 269 solicitudes de extradición hechas por el gobierno de México al de USA, entre el uno de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, está la de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

“Francisco Javier “N”, caso Tamaulipas: Hay varios delitos: uso ilegal de atribuciones y facultades; delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué sucedió con nuestra solicitud de detención provisional? Se solicitó información adicional. Después, se nos solicitó presentar una solicitud formal”, dijo VELASCO ÁLVAREZ.

Este es el estatus de la solicitud vs CV, presentada el 8 de agosto de 2025.

Cambiando de canal, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de los clústeres Automotriz y Eléctrico-Electrónico de Tamaulipas, así como de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer la vinculación y contribuir, desde la academia, en proyectos estratégicos orientados al desarrollo industrial, tecnológico y económico del estado.

Este encuentro tuvo como sede la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe de la UAT, con la participación de representantes empresariales, autoridades estatales y directivos universitarios, en una agenda enfocada en la competitividad regional, la formación de talento especializado y la generación de alianzas para la innovación y el crecimiento industrial de Tamaulipas.

En este marco, DÁMASO ANAYA ALVARADO, afirmó que la colaboración entre la Universidad, el sector productivo y el gobierno es fundamental para consolidar al estado como un punto estratégico de inversión, innovación y formación de talento especializado.

Destacó también el compromiso de la UAT de formar profesionistas capaces de responder a los retos actuales de la industria mediante la investigación aplicada, fortaleciendo alianzas que contribuyan a la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la entidad.

La apertura de la agenda estuvo a cargo de la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, ANABELL FLORES GARZA, quien destacó el objetivo de reforzar la vinculación entre industria, academia y gobierno. Asimismo, presentó las acciones de seguimiento a proyectos estratégicos y consolidación de los clústeres.

Por parte del Clúster Eléctrico-Electrónico de Tamaulipas, participó su presidente, SERGIO TREVIÑO AYALA, gerente de la planta Black & Decker Reynosa; y por el Clúster Automotriz de Tamaulipas, su presidente, ÁNGEL BOTTI VARELA, director de operaciones de Inteva México, compartiendo las perspectivas, retos y oportunidades de crecimiento para ambos sectores.

Se contó con la participación de MANUEL MONTOYA ORTEGA, director de ENE Estructuras de Negocio, quien presentó propuestas orientadas al fortalecimiento y consolidación de los clústeres; así como el director general técnico de la UAT, JOSÉ CAMPOS LEAL; y el coordinador de Posgrado de la UAM Reynosa-Rodhe, GERARDO ROMERO GALVÁN, exponiendo las capacidades académicas, tecnológicas y de infraestructura de la Universidad, entre las que destacan laboratorios, posgrados y proyectos orientados a responder a las dinámicas del desarrollo de la región.

Por parte de la UAT estuvieron también el subsecretario general Zona Norte, IGNACIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, y el director de la UAM Reynosa-Rodhe, JAIME MALACARA NAVEJAR, así como integrantes de los clústeres.