Momentos de pánico y confusión se vivieron la tarde de este viernes en el municipio de Padilla, luego de que habitantes reportaran fuertes detonaciones de arma de fuego en un hotel de la zona. ⚠️

📍De acuerdo con los primeros informes, alrededor de las 17:20 horas presuntamente un elemento de la Policía Estatal habría realizado disparos al aire, provocando alarma entre huéspedes y vecinos que rápidamente solicitaron apoyo de las autoridades. 🚔

😨 Testigos aseguran que el ambiente se tornó tenso tras escucharse las detonaciones, mientras varias personas salían asustadas del lugar ante el temor de que ocurriera una situación mayor.

🚑 Trascendió además que paramédicos de la Cruz Roja también fueron movilizados al sitio, mientras corporaciones policiacas arribaban para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las investigaciones correspondientes.

⚠️ Hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre personas lesionadas ni sobre las causas exactas del incidente.

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