En reciente campaña por la alcaldía capitalina, circuló en redes una hoja de internamiento en la Clínica Oceánica (Mazatlán) de rehabilitación de drogadictos, fechada ahí por 2016.

La presunta, una mujer, habría estado ahí recuperándose de adicción a la mariguana, alcohol y ansiolíticos. Como responsable directo -de ella- firmaba su marido, muy conocido en el ámbito de la abogacía local.

Otro documento de la misma tendencia decía que uno de sus hijos también fumaba yerba mala, según el muchacho compartía en video donde hacía ronda con un amigo suyo en un paseo en bicicleta por la sierra Madre (antigua carretera a Tula).

¿Mentiras o verdades? Nunca nadie aclaró o desmintió versiones.

Este jueves la Presidenta Sheinbaum, en su mañanera del pueblo, anunció que enviará iniciativa de reformas para frenar de un machetazo que mafiosos o políticos relacionados con ellos, aspiren siquiera a los cargos de elección.

Vía INE será creada la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, con la intervención de los rastreadores más temidos, Fiscalía General de la República, Inteligencia Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

Va para todos los partidos. En su caso se les advertirá si hay “riesgo” o “riesgo razonado” de que determinado aspirante tenga relaciones peligrosas con los mañosos.

Todo perfecto. No llegarían a cargos de elección delincuentes ni con el pensamiento, pero ¿si las denuncias son viles mentiras? La guerra sucia y difamaciones seguirán predominando en las campañas del 2027 y 2028. De eso no hay duda.

Hoy están de moda los señalamientos de “huachicoleo” sin que alguien aporte prueba contundentes ¿motivo de descalificación?.

Si es por “poner el dedo” los partidos no tendrían gente para postular candidatos. Siempre hay zancadillas, fuego amigo y cada quien tiene una larga o corta cola que le pisen, aunque sean cachetadas guajoleras a un periodista o a su propia esposa, y hasta hijos regados por el condado.

De que la misma comisión viene a Tamaulipas, viene. Será incluida en las reformas para acoplar la legislación local con la federal. Estará en el IETAM como parte de las comisiones de consejeros integrando a Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción, Inteligencia Financiera y Auditoría Superior.

No dejarían pasar “ni el aire”. Pueden retirar candidaturas para deudores alimenticios, violencia familiar, discriminación, violencia política en razón de género. Nada para los criminales (solo sentenciados), ladrones, pillastres comunes, deudores de bancos, y hasta agresores de su abuelita.

Por eso cabe preguntar ¿por qué no incluir de un vez el antidoping y alcoholemia para todos los aspirantes?. Siempre se ha dicho que motorolos y polveros han llegado a cargos de elección tolerados por sus partidos.

A ningún ciudadano de bien le conviene que su primera autoridad, alcaldes o síndicos y regidores, sean afectos a la drogas, menos los diputados locales y federales, sin faltar senadores.

De borrachos ni se diga, abundan por cabildos y legislaturas.

Será el nuevo campo de batalla de grupos y partidos, acusarse con falsedades para descalificar. Lo que falta es agregar también sanciones y cárcel para quien denuncie a lo tonto solo por ofender. El círculo quedaría cerrado.

El discurso es impecable pero ¿qué hacer, por ejermplo, con los ex alcaldes y jefes de Comapas que tienen expedientes en la Fiscalía?. Para no ir muy lejos, hay un azul maderense que más bien debe encaminarse a un penal en lugar de querer repetir como edil.

El gran problema es que el filtro podría ser utilizado para venganzas e intereses personales ¿no cree usted?.

La gente quiere que su diputado, alcalde o Gobernador, no tenga cola que le pisen, pero con pruebas contundentes, no con versiones periodísticas y redes con historias inventadas.

Lo interesante es a quien se le dará la llave -¿al IETAM?- para decidir qué expediente vale, cuál acusación es suficiente y cual se desecha.

Un riesgo mayor: Que las elecciones se decidan no por el voto ciudadano sino por averiguaciones judiciales reales o armados, lo cual daría lugar a la persecución.

Y nos dicen que en la capital cueruda hay otro “suspirante” demasiado verde por el Palacio del 17 Hidalgo, Rodolfo Torre de la Garza, hijo de Rodolfo Torre Cantú. Dice que comenzará a “vacacionar” por las colonias populares.

Seguirá el mismo camino de Jorge “Tico” García, el candidato eterno pero sin candidatura que lleva seis años alborotado pero sin aceptar qué quiere y por qué partido. La gente ya le conoce su libreto. Se mueve por un partido, luego coquetea con otro, después manda señales al Verde y luego deja la puerta abierta al PAN.

Lo que dice el ciudadano común es que no sabe ni con cuantas gordas llena. Anda de gira turística por ejidos y colonias repartiendo algunos regalos. Es lo que más le gusta luego de estar em la cima del poder económico. Es un hombre rico.

Hay otros precandidatos con más fuerza como Hugo Reséndez y Gerardo Illoldi, hablando de varones, y Catalyna Méndez por el lado de las mujeres. Todos los demás andan de turistas. Abundaremos.