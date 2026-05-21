Seguramente Eduardo Gattas no lo ha considerado, pero podría acceder fácilmente al récord Guinness de ser el padrino de bodas más numerosas de la historia reciente, pues en un solo evento auspició el enlace civil de 27 parejas.

Acompañado por su esposa Lucía Rodríguez, Gattas atestiguó el matrimonio colectivo pues ella en su carácter de presidenta del DIF municipal propició la formalización de la relación de las 27 parejas.

Periódicamente, la señora Lucía y el gobierno de Gattas auspician este tipo de sociedades conyugales, que se traducen en darle una mayor certeza jurídica, seguridad patrimonial y tranquilidad para sus seres queridos.

La mención del DIF nos hizo recordar que en Nuevo Laredo, este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia abrió el registro para la Campaña de atención para el labio y/o paladar hendido.

A través de esta campaña estatal impulsad por el Sistema DIF Tamaulipas, se beneficia a niños y adultos que requieren valoración médica y seguimiento especializado, brindando oportunidades de atención que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

El director del DIF-Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, invitó a las familias que requieran de este tipo de apoyo, a registrarse allí para recibir el beneficio de este programa.

En otros temas, la titular de la Secretaría estatal de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, sostuvo una reunión con la representante del Sindicato Mexicano de la Salud, SIMESA.

La representante de esta organización sindical, Reyna San Juana Guerrero Vázquez, presentó las propuestas y compromisos, así como las acreditaciones que dan legalidad a esta agrupación.

Al término de la reunión, Guerrero Vázquez expresó textualmente:

“Esta es una reunión muy productiva y estamos satisfechos porque atenderá las peticiones de nuestros agremiados, y con ello nos queda claro que está trabajando y que tomará cartas en estos asuntos, agradecemos su confianza y por mantener las puertas abiertas para cualquier situación”.

En tanto que en palacio de gobierno, el médico Américo Villarreal Anaya atendió la visita de dos de los campeones tamaulipecos que conquistaron medalla de oro en la Olimpiada Nacional 2026, Eduardo Sagástegui, en Judo, y Yeraly Becerra, en atletismo, quien además rompió el récord nacional en los 800 metros planos con un tiempo de 1:51.24.

Américo felicitó a los deportistas por poner en alto el nombre de Tamaulipas y los invitó a continuar por el camino del deporte, la disciplina y el éxito.

“Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, sigan trabajando con esa entrega y compromiso. Tamaulipas necesita jóvenes como ustedes que sean ejemplo par las nuevas generaciones”, expresó el mandatario.

También reiteró el respaldo del gobierno del Estado hacia los atletas tamaulipecos y destacó la importancia de seguir fortaleciendo el deporte en todas sus disciplinas.

Por su parte, los campeones compartieron parte de su experiencia en la máxima justa nacional, hablaron sobre el esfuerzo realizado durante su preparación y agradecieron el apoyo recibido por parte de sus entrenadores, familias y autoridades estatales.

“Es un orgullo representar a Tamaulipas y lograr este resultado después de tanto trabajo. Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido para seguir creciendo”, comentaron los atletas durante el encuentro.

En la reunión también estuvieron presentes Silvia Casas, secretaria de Bienestar Social y Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas, quienes reiteraron su compromiso de continuar impulsando a los jóvenes talentos deportivos de la entidad.