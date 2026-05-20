Enrique Meléndez Pérez ha seguido el mismo camino que anduvo Arnulfo Rodríguez Treviño para lograr su reelección como dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya que ha organizado desayunos y comidas con maestras y maestros, entre otro tipo de reuniones para hablar de sus intenciones de volver a dirigir el magisterio tamaulipeco.

Y aunque no se ha definido todavía el calendario del proceso de renovación de la dirigencia de la sección 30 del SNTE, todo parece indicar que será similar al que hubo en el 2022, es decir que la convocatoria podría salir hasta noviembre próximo, pero eso no lo ha importado a Meléndez Pérez que ha tenido una buena convocatoria en sus reuniones con maestras y maestros, como la que tuvo el pasado 16 de mayo en el salón Classic de Ciudad Victoria.

No se sabe hasta el momento quienes se decidan participar en el proceso de renovación de la dirigencia de la sección 30 del SNTE, pero lo que sí está confirmado es que Rodríguez Treviño no buscará una nueva reelección, como se ha especulado en el medio educativo de la entidad.

Hace tres años participaron Naif José Hamscho Ibarra, Abelardo Ibarra Villanueva y Rodríguez Treviño, quienes encabezaron las planillas Blanca, Naranja y Amarilla, respectivamente.

Ahora se habla de que Hamscho Ibarra intentara de nuevo conquistar el apoyo de maestras y maestros, sobre todo porque hace tres años logró una buena cosecha de votos.

En contraste, se habla también de que Ibarra Villanueva no buscará contender de nuevo, debido a que en el pasado ni siquiera con el respaldo gubernamental logró tener el apoyo del magisterio tamaulipeco.

Y como es tiempo de mujeres, no se puede descartar las posibilidades que tienen las maestras Blanca Anzaldúa Nájera y Nora Hilda de los Reyes Vázquez, por lo que se espera que en los próximos días se decidan participar en el proceso de renovación de la dirigencia de la sección 30 del SNTE.

Hay otros maestros que podrían dar la sorpresa y buscar ser líderes del magisterio tamaulipeco, como es el caso de Ulises Ruiz Pérez y Mariano Lara Salazar, quienes gozan de una amplia aceptación entre maestras y maestros.

Por otra parte, pero sin dejar el tema del magisterio, resulta que el ahora exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, no sabe ahora en donde esconderse luego del rotundo fracaso que tuvo la marcha a la que convocó en la Ciudad de México.

El ahora exfuncionario argumentó que la marcha era para la “Refundación de la SEP”, sin embargo, no logró reunir ni siquiera a una docena de seguidores para mostrar el “liderazgo” que cree tener en el sector educativo del país.

Arriaga Navarro creía que llegaría a ser el sucesor de Mario Delgado Carrillo en la SEP, pero ni siquiera por ser uno de los autores de la llamada “Nueva Escuela Mexicana (NEM) fue tomado en cuenta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el esperado cambio en esta dependencia.

No debemos olvidar que Delgado Carrillo tuvo una estrecha relación con el llamado “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona Angulo, cuya relación fue corroborada por el hermano del capo, de nombre Julio César Carmona Angulo, quien entregó una lista de personajes de la política que recibieron dinero para sus campañas a los Estados Unidos.

Por último, ayer corrió muy fuerte el rumor de que el presidente Donald Trump había ordenado proceder en contra de Raúl Castro Ruz por los delitos de asesinato de cuatro aviadores de la organización “Hermanos al Rescate”, en un hecho que sucedió hace 30 años, cuya versión no ha sido confirmada ni avalada por la embajada de Estados Unidos en México.

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