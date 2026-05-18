Consulté la convocatoria del CDE del PRI para renovar su consejo estatal en Tamaulipas, en elección interna el próximo 15 de junio.

Vinieron a mi mente tantas historias, vivencias, enécdotas que se repetían cada tres años en la lucha por el poder, algunas increíbles pero ciertas.

Los desencuentros por la postulación de candidatos eran “a muert@”, golpeados, lazados como semovientes, incendio de urnas, marchas callejeras.

Los delegados del CEN eran objetivo directo, y en particular se recuerda el día en que a Antonio Martínez Torres, presidente estatal, época del Gobernador Américo Villarreal Guerra, le echaron la cuerda en protesta porque su candidato no fue el elegido.

Jaumave siempre rebelde. Eterno pleito entre los grupos de Raúl Uvalle González y Pedro Serna Covarrubias. Para la consulta vía plebiscito, en una plaza pública los partidarios de uno y del otro en la siguiente (son tres seguidas). A veces ahí dormían por varios días. Ganaba el que acarreaba más gente.

Pueblo chico infierno grande. En las ciudades no había tanta pasión. Los caciques resolvían a su gusto, Pedro Pérez en Nuevo Laredo; Agapito González, Matamoros; Reynaldo Garza Cantú, Reynosa; Tampico-Madero La Quina Hernández Galicia.

Los priístas quieren seguir en la competencia, hacer su roncha poco a poquito. Hoy tienen dos alcaldías y una diputación local pluri.

No esperemos que el 25 de mayo, día del registro de las fórmulas por la mitad de los consejeros, la explanada tricolor sea una feria política, un bullicio de gente que viene de todas partes. Cuando hay poca fruta nadie se acerca al árbol.

Entran en directo los ex Gobernadores tricolores como Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, Geño y Egidio ¿siguen siendo fieles al Revolucionario?.ernández,Egidilo

Lo más probable es que asista Cavazos. Nació con la camiseta bien puesta ahí en el barrio Alto del Burro, en Matamoros, bajo un centenario mezquite, como lo decía en sus discursos improvisados de hasta dos horas.

Aseguran consejería los expresidentes del estatal ¿cómo quiénes?. La lista es larga pero la mayoría traen otras filias aportando su experiencia.

Hay dos cuadros que se nos hace que no van faltar a los eventos: Enrique Cárdena del Avellano y Edgardo Melhem Salinas. Siguen siendo fieles al partido que los empoderó y, con seguridad, nunca aceptarían chapulinear a otras siglas. Son de lealtad y disciplina a toda prueba.

Van de consejeros los presidentes en funciones emanados del partido (Guémez y San Nicolas), y los diputados locales, en el caso Doña Paloma Guillén Vicente.

Quiérase o no, el tricolor hizo democracia interna, no absoluta pero aceptaba decisiones de las mayorías militantes.

Su gran error fue permitir que el PAN lo obligara a ir en coalición. Los azules utilizaron las siglas como comparsa. Lo exprimieron, le quitaron identidad y terminaron por desfondarlo ante su propia militancia.

El PRI sigue en la lucha, se niega a desaparecer. Hoy que van solos, los votos que consigan serán suyos. Le queda una marca tradicional y la experiencia de operar políticamente.

Tema aparte, después de más de seis años, el INE resolvió el expediente del moreno Roque Hernández Cardona, orgullo del ex IV distrito que soñó con brincar al 17 Hidalgo de Victoria luego una diputación local.

Lo multaron con 17 mil varos por no informar en 2019 de los gastos como aspirante a diputado. Dijo que no invirtió un dolo quinto.

Reportó que ganaba (2024) 186 mil varos anuales por actividad profesional y empresarial.

Los fiscallizadores pidieron información a Hacienda, Inteligencia Financiera y Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le escarbó los bolsillos: En 2023 ingresó billete por 826 mil; en 2024 un millón 200 mil; 2025, dos millones 100. “Les mintió! pero le fue bien, no lo acusaron de evasor y mentiroso.

La lección es que, así como el Instituto escarbó la chequera del ingeniero agrónomo de Bustamante, le dé el mismo trato a los aspirantes a alcaldías y diputaciones que andan desbocados. Saldrían cosas interesantes.

En ceremonia de honores de los lunes, el Gobernador Américo Villarreal recibió las llaves de los primeros 6 autobuses híbridos Conecta, que vendrán a transformar la movilidad urbana de nuestra capital. Habrá un transporte más digno, limpio y sin costo. Vendrán más unidades

Por cierto, en la ceremonia de honores, el Gobernador AVA expresó su reconocimiento al Rector de la UAT, Dámaso Anaya, por los estándares de calidad y excelencia en la formación de profesionales de nuestra entidad.

Otra noticia que el ejecutivo informó, es que en junio entrarían en operación los hospitales General del MSS en Madero y Regional de Alta Especialidad en Tampico, lo cual encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Martes de plenaria del Congreso de Tamaulipas. Agendados 13 dictámenes. El más “interesante” la ocurrencia de la diputada Blanca Anzaldúa, para que la canción “Victoria” sea declara patrimonio cultural inmaterial de la capital.

Por el ayuntamiento capitalino la buena noticia es que el alcalde Eduardo Gattás reforzó la flotilla de recolección de basura al incorporar este lunes un camión más al área de Servicios Públicos. Se suma a 16 unidades nuevas adquiridas por su gobierno con recurso local. El parque de limpia lo constituyen 29 camiones.