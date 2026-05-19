En Nuevo Laredo el cielo no solo se nubló… también puso a prueba la capacidad de reacción del gobierno municipal. Las fuertes tormentas que han golpeado a la ciudad y sus alrededores dejaron caos vial, afectaciones y una población pendiente del pronóstico casi minuto a minuto. Y aunque algunos quieren convertir cualquier alerta en pánico, aquí la clave no es alarmar, sino prevenir.

Por eso la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha mantenido desplegadas a todas las áreas operativas del municipio. Protección Civil, Servicios Públicos Primarios, Tránsito y Vialidad siguen trabajando en distintos puntos de la ciudad atendiendo reportes y daños provocados por las lluvias.

Y el tema todavía no termina. Protección Civil local mantiene vigilancia meteorológica ante la posibilidad de nuevas tormentas durante la tarde, noche y madrugada, derivadas de la interacción de un frente frío débil con un ambiente cálido e inestable. Traducido al lenguaje ciudadano, vienen horas complicadas y hay que estar atentos.

Los riesgos ahí están, ráfagas fuertes de viento, tormentas eléctricas intensas, lluvias fuertes, posible caída de granizo y reducción de visibilidad. Pero también es cierto que las propias autoridades han sido responsables al aclarar que los modelos meteorológicos siguen variando y que no se puede asegurar con exactitud la intensidad del fenómeno. Esa diferencia entre informar y asustar también cuenta.

Hoy el llamado es simple, no caer en rumores, atender las indicaciones oficiales y mantenerse prevenidos. Porque mientras el clima siga jugando a la ruleta con la frontera, lo importante será que la ciudadanía sepa que hay un gobierno atento, coordinado y reaccionando ante cualquier emergencia.

TAMAULIPAS A CLASES EN LINEA POR ERROR DE LA SEP

Mientras en Tamaulipas el calor ya derrite cables, transformadores y paciencia, en la Secretaría de Educación apenas descubrieron que llenar las escuelas de minisplits sin revisar las instalaciones eléctricas era como ponerle turbo a un vochito sin frenos.

Cerca de mil escuelas podrían terminar el ciclo escolar con clases en línea porque simplemente no soportan las altas temperaturas.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, reconoce que hay 753 planteles con deficiencias energéticas, aunque presume una inversión de más de 3 mil millones de pesos en infraestructura. El problema es que mucho dinero invertido no siempre significa trabajo bien planeado.

Y aquí viene el verdadero “detalle técnico”, el programa federal La Escuela es Nuestra terminó convirtiéndose en una fábrica de problemas porque el 80 por ciento del recurso se fue en minisplits… pero nadie revisó si las escuelas tenían capacidad eléctrica para soportarlos.

Eso sí, el titular de la SET presume que hasta el momento no se han registrado golpes de calor en estudiantes. Menos mal. Porque si algo ha quedado claro en esta crisis es que las escuelas sobreviven más por la resistencia de maestros, alumnos y padres de familia que por la planeación gubernamental.

Y aunque Valdez García confía en que la cifra baje de mil a unas 300 o 400 escuelas trabajando en línea, principalmente en Reynosa y Nuevo Laredo, el simple hecho de que exista esa posibilidad exhibe la realidad de la infraestructura educativa en Tamaulipas, edificios parchados, sistemas eléctricos rebasados y soluciones improvisadas frente a temperaturas que cada año pegan más duro.

REGRESA PEPE BRAÑA POR VICTORIA

En política las facturas siempre regresan… y en Ciudad Victoria parece que la de José Braña Mojica ya empezó a cobrarse. Porque aunque muchos dentro de Morena saben que “Pepe” Braña era la mejor carta para competir por la alcaldía en la pasada elección, terminó siendo sacrificado para darle una segunda oportunidad a Eduardo Gattás Báez.

Y la historia todos la conocen, Lalo Gattás perdió en las urnas el respaldo ciudadano, pero Morena terminó rescatándole el triunfo en los tribunales. Una victoria legal… aunque políticamente quedó marcada por el desgaste, las críticas y el desencanto de muchos victorenses.

Mientras otros se refugiaban en oficinas con clima y discursos reciclados, Pepe Braña hizo lo que pocos hacen, regresar al territorio. Caminar colonias, atender escuelas, escuchar problemas de servicios públicos y mantenerse cerca de la gente. Porque entendió algo básico que varios olvidan apenas se sientan en el cargo, el voto no se cuida desde el escritorio.

Braña presume ya 19 propuestas legislativas en el Congreso de la Unión, desde iniciativas sobre el cuidado del agua en las escuelas hasta el tema de viviendas con vicios ocultos que terminan cuarteadas antes de que se seque la pintura. También ha impulsado apoyos en seguridad escolar y gestión para el sector ganadero ante Senasica.